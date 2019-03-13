2019-03-12T16:52:02+03:00
Общество

Во Владимире - «собачьи свадьбы»: не выпускайте кошек и обходите псов стороной

Специалисты говорят, что если не отгонять собак пакетами и палками, то сами они не набросятся
Валерия Рудометова
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Во Владимире - все больше бездомных собакВо Владимире - все больше бездомных собакФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На улицах Владимира жители все чаще стали замечать стаи бездомных собак. Случались и трагедии: то на парня набросились в гаражах, то женщину покусали так, что она в реанимации. В соцсетях владимирцы пишут, что боятся выходить на улицу с детьми, особенно в микрорайоне Доброе, где как раз обитает большинство беспризорных псов.

Дело в том, что сейчас март - самый пик так называемых «собачьих свадеб».

Собачий гон - стой в стороне

Собачья свадьба во Владимире .

- «Собачьих свадеб», но правильнее будет сказать собачьего гона, бояться не надо. Длится он с февраля по март, немного может захватить апрель. За одной собачкой может бежать десяток кобелей. Они чувствуют самку за 5 километров — такое обоняние у них сильное. Соответственно, у собак начинается борьба за самку. И если им помешает человек, то они накинутся на него. Но сами животные не будут проявлять агрессию, они заняты своим делом. Увидите стаю таких собак, отойдите и не бойтесь — просто так они не набросятся, - рассказала ветеринар Лариса Гвоздева.

Она отметила, что участвуют в собачьем гоне не только бездомные собаки, но и домашние, которые также чувствуют самку и готовы броситься за ней в любую секунду. Домашние псы срываются с цепи во дворах, иногда вырываются с поводком во время прогулки, а потом хозяева расклеивают объявления и ищут своих питомцев.

- А догхантеры — охотники на собак - начинают травить животных на улицах без разбора. Отраву может подхватить и домашняя собака на прогулке. И мы знаем, что несколько случаев уже было в Добром. Но не можем никак вычислить тех, кто это делает — в любой момент они выбрасывают отраву из кармана, - говорила Лариса Гвоздева. - У нас в приют подкидывали отраву около года назад, пять собак отравилось, но некоторых удалось спасти. Если вовремя оказать помощь, то животные смогут выжить. Опять же, догхантеры не думают о людях, которые эту отраву могут принести на обуви домой, о детях, которые коснутся рукой снега, а потом потащат в рот. Сильное отравление тут гарантировано. В основном, вредители используют крысиный яд.

Отравиться могут и домашние животные

Сейчас идет программа стерилизации, после которой которой бездомных собак вакцинируют и выпускают на волю. Специалист говорит, что собаки с бирками на ушах не представляют опасности, но, опять же, не надо их провоцировать.

- Городские собаки откормлены. В основном, сами же владимирцы их подкармливают. Такие, как правило, не будут просто так бросаться на людей. Другое же дело — не привитые животные, которые бегут к нам из ближайших сел. Но это не значит, что нужно бросать отраву на улицы.

Тем временем в интернете неравнодушные жители, узнав об отравлении собак, создали петицию, в которой требуют привлечь к ответственности лиц, отравивших бездомных собак, а также СМИ, которые распространили информацию о погибшем парне, которого якобы искусали собаки. Как выяснилось позже, молодой человек умер от переохлаждения, а укусы оказались не критичными.

- Уже несколько дней неизвестные лица разбрасывают отраву на улицах, вчера жители нашли отраву в мкр. Юрьевец, около школы №42. Отравилась хозяйская собака, гуляющая на поводке, - написано в петиции. - Везде раскидывается отрава, не спасаются ни бездомные животные, ни животные в будках и вольерах. В разных районах города начались массовые хулиганства, по городу ходят люди с боевым оружием и открывают стрельбу по собакам средь бела дня.

Ну а «про людей с оружием» еще можно поспорить. Может, создатель петиции преувеличил, ведь если бы такое случилось, то этих людей задержала бы полиция. Пока петицию подписали 560 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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