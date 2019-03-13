В финал конкурса «Педагог года-2019» во Владимире вышли 11 учителей

Из 17 воспитателей детских садов и учителей образовательных школ областного центра, подавших заявку на конкурс «Педагог года -2019», в финал вышли только 11. На пути к городскому финалу участники конкурса проводили открытые уроки с детьми из других школ, мастер-классы, писали эссе. Теперь жюри предстоит выбрать победителя - его имя станет известно 13 марта во время награждения финалистов.

«Он вовлекает в педагогическое содружество»

- В этом году мы проводим 27-й конкурс педагогического мастерства. Он берет свое начало с 1991 года. За это время конкурс стал значимым событием не только в системе образования, но и жизни всего города. За время проведения конкурса в нем участвовали 368 педагогов, 120 из них стали лауреатами, а 32 педагога — победителями, - рассказывает заместитель начальника управления образования города Владимира Ирина Пенькова. - На этот раз заявки подали 17 педагогов города: все творческие, инициативные, увлеченные делом мастера своей профессии. Среди них 10 учителей образовательных организаций и семь педагогов дошкольного образования.

На отборочном этапе муниципального конкурса жюри оценивало сочинение - эссе «Моя педагогическая философия», рассказ о собственном профессиональном опыте и творческую презентацию. В финал вышли 11 педагогов, они на базе детского сада №3 и школы № 22 провели открытые уроки, а также мастер-классы в Городском информационно-методическом центре.

- Конкурс активно поддерживает администрация города, ее глава Андрей Шохин, который сам по первому образованию - учитель. «Педагог года» - это, в первую очередь, конкурс профессионального роста. Он вовлекает участников в педагогическое содружество, служит основанием для продвижения педагогов по служебной лестнице, - считает директор «Городского информационно-методического центра» Лариса Горбачева.

«Каждый педагог должен пройти через это»

Финалисты конкурса рассказали об исследовательской деятельности, которую они проводят со школьниками на уроках, о том, как ищут подход к каждому ребенку, а также о формах занятий: урочных и дополнительных. Например, учитель географии школы №8 Аксана Сазанова рассказала, что далеко не всегда ее ученики укладываются в 40 минут и завершают исследования. Поэтому она организует для ребят внеурочные занятия.

- Урочная деятельность плавно переходит во внеурочную. А «фишка» наших дополнительных занятий — это лесничество «Друзья леса», созданное на базе школы. Мы занимаемся на специальном лесном участке, изучаем растительный состав почвы, антропогенную нагрузку, организуем «Экологические десанты» - ведь проблема мусора стоит очень остро. Также помогаем работникам лесного хозяйства в изготовлении скворечников и в посадке леса, - говорит Аксана Сазанова.

На встрече с финалистами присутствовали и члены жюри — победители конкурса «Педагог года» прошлых лет, люди, уже подтвердившие свой высокий профессионализм.

- По-моему, самое сложное в конкурсе — это мастер-классы, когда ты демонстрируешь свое мастерство среди таких же талантливых, ярких и знающих учителей. Считаю, что каждый педагог должен пройти через этот конкурс и попробовать себя в таких условиях, - отмечает учитель русского языка и литературы 35-й гимназии, победитель 23-го городского конкурса «Педагог года» Анастасия Львова. - Выдержать, пройти все испытания — вне зависимости от результата - это уже качественно повысить свой профессионализм.

Церемония подведения итогов владимирского городского конкурса «Педагог года-2019» пройдет 13 марта 2019 года в 14.00 на базе «Патриарших садов».