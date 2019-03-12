На Масленице во Владимире шашлыки были популярнее блинов

Широкую Масленицу во Владимире праздновали два дня. Народные гуляния прошли на Соборной площади и площади Победы, в Центральном парке культуры и отдыха, в парках «Дружба», «Добросельский» и «Загородный», в микрорайонах Оргтруд и Энергетик.

Богатырей снег подвел

На Соборной площади в честь Масленицы поставили карусели для детей и шале с сувенирами, сладостями и товарами от местных мастеров. В парке Липки можно было прокатиться на пони и картах. И, конечно, многие кафе и рестораны города торговали шашлыками и блинами.

На Соборке устроили "молодецкие забавы"Фото: Ольга МАКАРОВА

Несмотря на то, что мясо в этот день есть уже не положено (канун Поста). владимирцы более охотно уплетали шашлыки из свинины и курицы, чем блинчики. Может, потому, что цена на блины была, по мнению гостей, уж больно высокой. На ценнике один блин был от 30 рублей, но за три блина почему-то просили 150 рублей. При этом их не пекли прямо на празднике, как обычно, а брали уже из готовой стопки и грели в микроволновке. А вот шашлык жалили прямо на мангалах, при этом цена на 100 грамм куриного равнялась 100 рублям, на 20 рублей дороже продавали шашлык из свинины.

И играли в подвижные игрыФото: Ольга МАКАРОВА

Концерт владимирских коллективов и зрелищные молодецкие забавы собрали сотни зрителей. А вот богатырские состязания не удались из-за погоды. Планировалось, что на площадке за надписью «Я люблю Владимир» владимирские богатыри покажут свою удаль прямо в сугробах, но из-за сырости и оттепели снег подтаял и стал скользким, что немного мешало участникам соревнований.

Посетители с удовольствием ели блиныФото: Ольга МАКАРОВА

Несмотря на это, немногочисленные зрители активно поддерживали участников масленичного многоборья, где добрым молодцам предстояло пройти полосу препятствий, пилить дрова, нести коромысло с водой, перетягивать канат и многое другое.

Паровоз, олень и казаки

В парке «Дружба» Масленицу отметили десять тысяч горожан. Детей и их родителей учили танцевать зумбу, катали на лошадках, собаках, олене и даже каруселях, которые запустили в честь праздника. Папы и дедушки показывали силушку богатырскую, нося детей на руках, перетягивая канат, пиля бревно на скорость, сражаясь «стенка на стенку», а гонки на лопатах и давно ставший любимым развлечением бег в мешках собрали толпы зрителей.

В "Дружбе" веселили казакиФото: Ирина Мальцева

Гвоздем праздника стало не сожжение чучела Масленицы, но и чемпионат по поеданию блинов, соревноваться в котором вышли не только мужчины, но и хрупкие девушки. Победителем стал отец семейства Дмитрий, сумевший свернуть десяток блинов в рулет и разом запихнуть их в рот. А вот участник, понадкусовавший всю стопку, в лидеры не вышел.

У детворы особым успехом пользовался новый аттракцион – паровозик, катающий ребятишек по парку, а у взрослых – выступление казаков, которые не только пели, но и плясали с саблями. Горячие мужчины с оружием в руках так впечатлили зрителей, что несколько горожан пытались повторить трюки, пустив в ход палки.

Детей катали на "паровозике"Фото: Ирина Мальцева

Блины также не пользовались особым успехом, владимирцы предпочитали шашлык, сто грамм которого обходились в 130 рублей.