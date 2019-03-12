Почему «токсичный» стало словом года и нашел ли жизнь на Марсе «Кьюриосити»

«Язык Эйнштейна» — научно-популярное ток-шоу сети информационных центров по атомной энергии. Трое ученых, представляющих разные науки, обсуждают научные новости вместе с ведущим. Во Владимире такое состоится впервые - можно сказать, премьера.

12 марта «Язык Эйнштейна» под эгидой владимирского ИЦАЭ приглашает зрителей в арт-кафе «Абажур». За чаем с печеньками науку будут обсуждать астроном, филолог и инженер-оптик.

Приглашенный гость научного ток-шоу - новосибирский астроном, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Дмитрий Эпштейн. Он расскажет о последних новостях из космоса.

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе... Науке это... известно! Марсоходы «Оппортьюнити» и «Кьюриосити» сдали Марс и его тайны с потрохами. А вот какая судьба их теперь ждет? Приходите - узнаете. Заодно выясните, зачем нужен полёт корабля Crew Dragon к МКС и существует ли загадочная девятая планета Солнечной системы.

Не хотите о космосе? Давайте про лингвистику! Можно ли менять язык, принимая законы, умеет ли искусственный интеллект отличать смешные слова от несмешных, чего нам ждать от Тотального диктанта в 2019 году и почему «токсичный» стало словом года, объяснит Татьяна Ковалёва, кандидат филологических наук, преподаватель Владимирского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

От лириков переходим к физикам. Как сделать самый чистый луч света в мире, «поймать» момент слияния чёрных дыр, создать антилазер и сверхэкзотическую «электронную жидкость» и когда на наших дорогах начнёт работать лазерный полицейский, расскажет Антон Бурцев, инженер-оптик компании «Новые технологии лазерного термоупрочнения», сотрудник кафедры физики и прикладной математики ВлГУ.

КОНКРЕТНО

«Язык Эйнштейна» пройдёт по адресу: ул. Княгининская, 7, арт-кафе «Абажур». Начало в 18:00. Участие в ток-шоу бесплатное, по предварительной регистрации: https://myatom.timepad.ru/event/923042/

Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83