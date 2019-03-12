Во Владимире два раза вырастет плата за вывоз мусора

Мусорная реформа во Владимирской области еще толком не стартовала, однако ее результаты владимирцы смогут на себе прочувствовать уже через месяц. Мусоровывозящие компании Владимира в полном составе с 1 апреля поднимают тариф на вывоз отходов из наших дворов.

Мусор подорожает на 35 процентов

- Мы получили уведомления от компаний «УНР-17» и «Чистый Владимир» о том, что они дважды в этом году увеличат тариф, - рассказал председатель регионального отделения общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен. - С 1 апреля тариф вырастет с 3 рублей 35 копеек с квадратного метра до 3 рублей 95 копеек. А 1 июля тариф достигнет 4,5 рублей.

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В общей сложности, вывоз мусора станет дороже на 35 процентов. Как объясняют компании в своих извещениях, тариф они могли бы поднять сразу до 4,5 рублей, однако решили сделать рост поэтапным, чтобы для жителей рост платежей не стал слишком большим. При этом во всех компаниях объясняют рост стоимости своих услуг тем, что тариф долгое время не поднимался. А уровень инфляции за последние девять лет составил почти 90 процентов (информация сайта http://уровень-инфляции.рф).

Хотя извещение в управляющие компании разослали две компании, повышать тариф будут и другие. Например, «Спецтранс».

- Мы хотели поднять тариф еще в прошлом году, однако ждали, когда в область придет региональный оператор, чтобы выстраивать работу с ним, - сказал генеральный директор ООО «Спецтранс» Антон Сивков. - Поэтому до начала этого года не стали ничего менять. Однако дольше оставлять тариф прежним мы не можем. Экономические обстоятельства заставляют сделать это. Будем договариваться с каждой управляющей компанией в отдельности. Но тариф будут сопоставим с тем, что упоминали «УНР-17» и «Чистый Владимир».

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Главная причина - подорожание вывоза в Марьинку

Что же это за экономические обстоятельства, о которых говорят все мусоровывозящие компании? Во-первых, за последние три месяца стоимость дизельного топлива (на котором работают практически все мусоровозы) выросла на 17 процентов. И по прогнозам Минэкономразвития его цена будет повышаться.

Во-вторых, стоимость автозапчастей и автомобильных масел выросла на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Соответственно ремонт автопарка обходится мусорщикам все дороже.

И главная причина - тариф на захоронение отходов на основном полигоне региона, в Марьинке, в 2019 году вырастет на 80 процентов. Согласно постановлению департамента цен и тарифов №47/7 от 29.11.2018, с 1 июля 2019 года тариф вырастет с 496 рублей за тонну отходов до почти 900 рублей за ту же тонну. Видимо, сделано это потому, что Марьинский полигон в стадии банкротства, и спасти его может только резкий рост цен на захоронение отходов. А плата полигону - одна из основных составляющих тарифа мусоровывозащих компаний.

Альберт Русанен считает, что компании явно общались между собой и договорились о цифрах заранее.

- Сделать тут практически ничего нельзя, - говорит он. - Тариф на вывоз мусора не регулируется государством Впрочем, есть информация, что в город хочет зайти новая мусорная компания, которая готова работать по прежним тарифам. Возможно, ее появление изменит планы текущих игроков на этом рынке.

КОНКРЕТНО

На сколько вырастет тариф

Плата за вывоз мусора для жителей стандартной двушки во Владимире площадью 50 квадратных метров будет такой:

Сейчас — 167,5 рубля;

с 1 апреля — 197,5 рубля;

с 1 июля — 225 рублей.

Эта сумма заложена в плату за техобслуживание жилья.