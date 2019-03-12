2019-03-11T17:11:27+03:00
Общество

Суздальская масленица: один блин - 100 рублей

В выходные гостей города-музея развлекали гусиными боями и поросячьими бегами
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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..Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
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На Масленицу крошечный Суздаль превращается в «мекку» для тех, кто любит повеселиться и погулять. Некоторые этому удивляются - блины-то пекут по всей России. Так-то оно так, да не везде есть столько древних храмов и современныъ развлечений. Не говоря уж о гастрономических изысках русской кухни. Поэтому в субботу и воскресенье в Суздале были забиты под самые крыши и отели, и рестораны с кафешками.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В Суздале около 11 тысяч жителей, при этом на его территории не один десяток храмов и 5 монастырей. И на этой же территории более 300 отелей и еще больше мест, где можно выпить-закусить. Везде можно не только переночевать и откушать, но и попариться в баньке. Если, конечно, кошелек достаточно толстый.

Вызвать профессионального банщика в гостевой дом обойдется в 1,5 тысячи рублей. А в сумме раскочегаренная баня как таковая и профи с веником – 4500 целковых. Само проживание в гостевом доме – от 1200 рублей с человека. В отелях номер от 2300 с человека, если бронировать заранее, но есть номера из категории «эконом» (их отельеры называют паломническими), которые обойдутся в 700 рублей. Впрочем, на Масленицу свободных мест не было нигде. То же самое и с парковками. Подальше от центра города авто с номерами других регионов можно было увидеть даже на тротуарах.

Трудно было найти местечко посидеть и в кафе. И уж конечно под завязку была забита Торговая площадь и все подходы к ней. Кроме наших соотечественников были замечены итальянцы и французы, ночевавшие в хостеле.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Деньги из карманов туристов в карманы торговцев текли рекой. По данным суздальской администрации, город посещяет почти 1,5 млн человек в год, и оставляют там почти 2,5 миллиарда рублей. Когда видишь ценники во время масленичных гуляний – начинаешь верить в эти миллиарды.

В одном из мобильных ларьков уличной торговли продавали изумительные блины со сметаной по 100 рэ за штуку (в кафе порция из двух блинов и сметанка – 120 рублей). Вот гость из Жуковского заказал 2 блина с клюквенной подливкой и 2 стаканчика со сбитнем. Он выложил ровно 500 рублей. Рядом продавали плов, шашлыки и овощи-гриль. Мисочка плова – 300 рублей. Шашлыки шли в среднем по 150 руб/100 г, катание на снегоходах – 500 руб/чел, веники для бани (дуб, береза, пихта, можжевельник, эвкалипт) – все по 175 рублей.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Во дворе одного из домов торговали самогонами и крепкими настойками (мандариновка, кедровка, хреновуха) от местного трактира. По 100 рублей за рюмашку, тут же и закуска – свойские соленые огурцы и помидоры по 25 рублей за штучку. Приезжие дегустаторы выражали восторг, а автор горячительных напитков гордо заявлял:

- Поймите, я же торгую «с ответом». Если бы мои напитки были сомнительного качества, то я поставил бы продавца со стороны, который на все претензии отвечал бы, что он не при делах, не он гнал. А тут – я перед вами!

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Гуляния проходили два дня на нескольких городских площадках. В субботу, например, в музее деревянного зодчества прошли и ежегодные гусиные бои, в одном из гостиничных комплексов – поросячьи бега. Однако впервые вход на территорию комплекса был платным. Гостья из Коврова посетовала, что неожиданный «проходной балл» в 400 рублей стал полнейшей неожиданностью. Любите сюрпризы, господа. Или хотя бы воспринимайте их с русской стойкостью и пофигизмом.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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