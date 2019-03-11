Умерший на конкурсе по поеданию блинов во Владимире мужчина был нетрезв

Следственный комитет по Владимирской области провел проверку по факту гибели победителя конкурса по поеданию блинов на площадке перед кинотеатром "РусьКино" во Владимире 8 марта. По данным ведомства, мужчина был нетрезв. Смерть наступила от асфиксии (удушья).

В Следкоме отмечают, что машина скорой помощи на месте проведения конкурса не дежурила. Несмотря на гибель участника конкурса, уголовное дело с большой долей вероятности возбуждаться не будет. В адрес организаторов конкурсов будет направлено представление о соблюдении правил безопасности.

- По этому вопросу мы будем вносить представление, - сообщила "КП-Владимир" старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области Ирина Минина. - Каждый из участников должен сделать выводы, которые будут минимизировать последствия и создавать безопасные условия.

Напомним, 45-летний житель Владимира выиграл конкурс по поеданию блинов. Через некоторое время мужчине стало плохо, он отошел в сторону и вскоре упал на землю. Очевидцы трагедии вызвали "скорую помощь" и попытались помочь мужчине, но приехавшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть человека.

Отметим, конкурсы по поеданию блинов во Владимире 8 марта проводились и на других площадках. Везде, кроме площади перед "РусьКино" обошлось без эксцессов.