2019-03-11T16:18:27+03:00
Происшествия

Умерший на конкурсе по поеданию блинов во Владимире мужчина был нетрезв

Уголовное дело возбуждать не будут
Сергей МОРКОВКИН
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На конкурс по поеданию блинов мужчина пришел нетрезвымНа конкурс по поеданию блинов мужчина пришел нетрезвымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет по Владимирской области провел проверку по факту гибели победителя конкурса по поеданию блинов на площадке перед кинотеатром "РусьКино" во Владимире 8 марта. По данным ведомства, мужчина был нетрезв. Смерть наступила от асфиксии (удушья).

В Следкоме отмечают, что машина скорой помощи на месте проведения конкурса не дежурила. Несмотря на гибель участника конкурса, уголовное дело с большой долей вероятности возбуждаться не будет. В адрес организаторов конкурсов будет направлено представление о соблюдении правил безопасности.

- По этому вопросу мы будем вносить представление, - сообщила "КП-Владимир" старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области Ирина Минина. - Каждый из участников должен сделать выводы, которые будут минимизировать последствия и создавать безопасные условия.

Напомним, 45-летний житель Владимира выиграл конкурс по поеданию блинов. Через некоторое время мужчине стало плохо, он отошел в сторону и вскоре упал на землю. Очевидцы трагедии вызвали "скорую помощь" и попытались помочь мужчине, но приехавшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть человека.

Отметим, конкурсы по поеданию блинов во Владимире 8 марта проводились и на других площадках. Везде, кроме площади перед "РусьКино" обошлось без эксцессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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