Пять элементарных вещей, которые владимирцы делают неправильно

Городская жизнь - она такая: суетная, тесная, напряженная, полная неожиданностей. Нас просто очень много на такую небольшую территорию, нам всегда тесно - в очереди, в транспорте, даже просто на улицах. И в таких условиях, конечно, даже безобидные на первый взгляд поступки других людей начинают внезапно и необъяснимо раздражать. А иногда и вполне объяснимо. Как-то потеряли мы в суете городской жизни уважение к личному пространству другого, забыли простые правила поведения.

Мы расспросили владимирцев - какое поведение сограждан их больше всего раздражает? Речь шла именно о поступках, которые не нарушают никаких законов, а просто усложняют всем жизнь. И вот какая «печальная пятерка» у нас получилась.

1. Не умеем правильно садиться в автобус или троллейбус. Когда автобус подъезжает к остановке, перед открывшимися дверями выстраивается плотная шеренга жаждущих войти. Выходящим пассажирам приходится протискиваться через нее, а особенно активные граждане с остановки лезут прямо сразу, не давая выйти.

В советское время этому даже учили на занятиях по ПДД - пассажиры, которые хотят войти в общественный транспорт, стоят сбоку от открывшихся дверей, давая возможность пассажирам беспрепятственно выйти. Тогда, при набитых троллейбусах, иначе и невозможно было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="614" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/696287" frameborder="0"></iframe> Толкучка перед входом.Ольга МАКАРОВА

Потом пришла «эпоха Биганова», общественный транспорт стал ходить сплошным потоком, понятие «набитый автобус» исчезло с городских улиц. И народ стал входить в автобус одновременно с выходящими пассажирами.

С тех пор транспорт стал значительно хуже. А навык грамотной посадки утрачен. А ведь это вопрос безопасности: когда в дверях столпотворение, водитель просто не понимает, все ли вошли-вышли.

2. Не пропускаем выходящих в дверях.

Тоже забытое ныне правило - в дверях всегда тот, кто входит, пропускает того, кто выходит. Будь то театр, магазин, кабинет чиновника - любое помещение. Независимо от пола и возраста входящий уступает выходяшему.

Это тоже исходит из безопасности и здравого смысла. Во-первых, помещение ограничено по объему, а снаружи места сколько угодно. Например, чтобы не набиваться между двойными дверями магазина, нужно сначала выпустить выходящих, а потом входить. Во-вторых, в случае любого ЧП (от возгорания до взрыва, увы, сейчас время неспокойное) люди внутри в гораздо большей опасности, чем снаружи. Поэтому их всегда надо выпускать! Даже если выходит молодой мужик, а входит хрупкая старушка - она уступает.

3. Стоим на переходе вплотную к проезжей части.

На светофоре горит красный свет, пешеходы ждут, когда можно будет идти. И стоят плотной шеренгой вдоль проезжей части в сантиметре от бордюра. Как будто боятся куда-то не успеть! Хотя все переходы во Владимире грамотно сделаны, зеленый свет горит достаточно долго, чтобы преодолеть не только проезжую часть, но и три-четыре лишних метра.

Но нет, стоим вплотную к дороге, не думая, что это опасно для жизни. В любой момент пьяный лихач выскочит на переход и задавит кучу народу. В Москве такие трагедии случаются регулярно, во Владимире, к счастью, пока не было, но где гарантия? А уж облить водой из грязной лужи людей около дороги многие водители могут запросто - по невнимательности или нарочно.

Не надо стоять на переходе или остановке ближе двух-трех метров от проезжей части - так вы можете сохранить свою жизнь.

4. В любой очереди прижимаемся вплотную к впереди стоящему.

Это даже психологически объяснимо - хочется быть поближе к кассе, чтобы побыстрее расплатиться. Но на самом деле время зависит от того, сколько человек перед вами, а не от того, сколько метров. Не надо прижиматься вплотную к спине другого покупателя - очередь от этого быстрее двигаться не будет. А вот вероятность скандала возрастает в разы. Психологи говорят, что в общественном месте человек воспринимает как личное пространство радиусом около 50 сантиметров вокруг себя. Если вы подошли ближе - значит, вторглись в личное пространство. И другой покупатель начинает раздражаться, а сорвать злость может не на вас, а, например, на кассире. От скандала очередь ведь быстрее двигаться не будет?

5. При парковке занимаем сразу два места.

Формально поставить машину на парковке прямо на белую линию так, что она займет сразу два места, нарушением ПДД не является. Это просто явное неуважение к согражданам и вообще к миру. Не надо так делать!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

И еще короткий перечень того, что бесит владимирцев:

Когда пассажир в автобусе держится за твое сиденье, задевая твои волосы.

Когда кто-то рядом громко обсуждает личные проблемы по телефону.

Когда кто-то (обычно подростки) гуляет в парке с портативной колонкой, откуда звучит громкая музыка.

Когда две мамы с колясками остановились поболтать, заняв весь тротуар.

А что раздражает вас? Пишите в комментариях.