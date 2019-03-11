2019-03-10T17:12:47+03:00
Общество

Из-за благоустройства скверов во Владимире может начаться война за парковки

Проекты предусматривают сокращение мест для стоянки автомобилей
Ирина Мальцева
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году горожанам предложили вновь выбрать проект благоустройства улиц и скверов. В числе прочего планируется преобразить сквер на улице Чайковского и улицу Девическую вместе с кусочком 2-й Никольской. При этом красивые проекты, похоже, не учитывают нужд автомобилистов.

При благоустройстве сквера на Чайковского планируется избавиться от парковки на развороте у «Рябинки», а также убрать стихийную парковку напротив рынка. Вместо этого практически на том же месте планируется сузить тротуар и за счет освободившегося места сделать специальную стоянку с разметкой для автомобилей, с которой можно будет сразу отправиться на дорожки сквера. Проектировщики уверены, что пространства окажется достаточно, чтобы там смогли припарковаться все желающие. Однако члены Общественной комиссии по формированию комфортной городской среды в этом не уверены: на улице Чайковского всегда оживленный транспортный поток, многие приезжающие на рынок оставляют автомобили неподалеку, а на планируемой стоянке вряд ли уместится больше десяти – пятнадцати автомобилей.

Не меньше вопросов вызывает и реконструкция в центре города. Поскольку улица Девическая станет пешеходной, поставить машину в окрестностях станет возможно только на парковках у Северных Торговых рядов и в небольших карманах на улицах 1-й и 2-й Никольской. Предполагается, что на верхнюю парковку можно будет попасть только с 1-й Никольской, а на среднюю – со 2-й Никольской, причем парковка станет тупиковым продолжением улицы. Горожане уверены, что это приведет к парковочной войне, ведь число мест, где можно оставить машину, резко сократится, а центр уже сейчас переполнен.

Но возможные проблемы проектировщиков не смущают: по их словам, во всем мире следуют тенденции освобождать исторический центр от транспорта, поэтому они только предлагают воплотить мировые тенденции. Не будет проблем и с подвозом товаров в местные кафе и магазины: по плану подвоз можно будет проводить со стороны 2-й Никольской. С той же стороны подъехать смогут и мусоровозы. При необходимости проехать можно будет и по самой Девической. Поскольку проект предполагает именно благоустройство, а не капитальную перестройку улицы, все конструкции из соображений безопасности будут мобильными и любую из малых архитектурных форм, будь то качели или большой вазон, можно будет убрать в случае чрезвычайной ситуации для проезда спецтранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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