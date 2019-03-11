Закрылось легендарное студенческое кафе «Новинка»

Знаменитое кафе «Новинка» на проспекте Строителей напротив Политеха закрылось. Помещение на втором этаже, где еще совсем недавно работал аутентичный обеденный зал, сохранивший некоторые атрибуты советского общепита, закрылось на ремонт. Заказать банкет в «Новинке» больше не удастся, решение принято окончательно.

- У помещения сменился собственник, и теперь кафе закрыто на капитальный ремонт, - сообщили «КП-Владимир» сотрудники кафе. – Скорее всего «Новинка» больше не откроется. Рассчитались ли прежние владельцы с сотрудниками, сказать не можем.

Вероятнее всего, на месте бывшего кафе уже в ближайшее время появится магазин одежды. Предложит ли он местным жителям что-то принципиально новое, никто сказать не может.

- Ну, уж точно не бутик там будет, - сообщили «КП-Владимир» по телефону в кафе «Новинка».

Первый этаж советской «Новинки» уже давно захватил сетевой супермаркет, само кафе занимало просторный зал на втором этаже. Интерьер помещения был выполнен в духе 90-ых с приглушенным светом встроенных в гипсокартонный потолок светильников и недорогой отделкой стен. В последнее время «Новинка» была скорее кафе для всевозможных банкетов и корпоративов, нежели студенческим кафетерием. Но так было не всегда. В середине 1960-ых годов «Новинка» была настоящей меккой местной молодежи. В годы оттепели подобные кафе стали настоящим атрибутом меняющейся жизни.

- У «Новинки» было два зала, - вспоминает учившийся в начале 80-ых годов ВлГУ отец автора этой заметки. – На первом этаже была натуральная столовая, на втором – банкетный зал. В столовой кормили очень вкусно: супчики, пюре картофельное, котлетки. Правда обед там стоил дороже – 80 копеек против 50 в «Полтиннике» напротив. Народу всегда много было. Столоваться ходили и студенты, и преподаватели, и местные заводчане.

В 1990-е на первом этаже «Новинки» недолгое время работала пиццерия. Вывеска популярного в те годы отечественного бренда еще долго висела над входом в здание.

«Новинка» - последнее советское кафе, закрывшееся во Владимире. Два года назад снесли стеклянный павильон «Блинчики» в центре города, уже не откроет свои двери фешенебельный по меркам тех лет «Старый город» напротив Соборки, уже не удивит своей кухней восточный «Душанбе». Советскую вывеску «Новинка», собранную объемными буквами оригинального шрифта, заменит очередное «быстрорастроримое» решение из пластика. Прошлое останется жить лишь в воспоминаниях местных жителей.