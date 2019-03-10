2019-03-10T10:26:45+03:00
Общество

Владимирский инженер превращает обычные деревянные заготовки в произведения искусства

Мастер создает уникальные узоры, используя в качестве основных элементов только цветки и лепестки
Ирина Начарова
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Антонина ВиноградоваАнтонина ВиноградоваФото: Ирина Начарова
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Мама Антонины Виноградовой – известный на всю Россию и за ее пределами автор самобытной «Тумановской» росписи. Новый вид работы с деревом художница создала 30 лет назад, в городе Кольчугино. Поводом послужило рождение дочери, Антонины – ровно 31 год назад.

- Моя мама занялась росписью отчасти благодаря мне. Когда я родилась, просыпалась по ночам, и потом мама не могла долго уснуть, думала, чем же занять себя, так и начала расписывать деревянные изделия. Поэтому самой судьбой было начертано и мне в будущем заняться декоративно-прикладным искусством. Но пришла именно к «Тумановской» росписи я не сразу.

В школе Антонина занималась в мамином кружке, изучала различные росписи: хохлому, городец, гжель, владимирскую роспись. После школы училась на архитектора в ВлГУ, устроилась на работу. Молодой девушке стало не хватать творчества.

- Захотелось оставить свой след, создать династию, чтобы «Тумановская» роспись развивалась и жила. На фестивали и конкурсы мы всегда ездим всей семьей. Эти слезы радости от побед, лицезрение красоты, общение с одаренными людьми, обмен опытом - это бесценно! – говорит Антонина.

. Фото: Ирина Начарова

.Фото: Ирина Начарова

Антонина Виноградова называет роспись своим профессиональным хобби. Волшебный процесс преображения куска дерева в произведение искусства начинается незамысловато: мастер берет заготовку и начинает карандашом создавать узор. Антонина говорит, что идея орнамента приходит уже в процессе создания «чистового» изделия. Никаких эскизов заранее она никогда не готовит. Подготовка материала для творчества – тонкий процесс. К примеру, декоративную настенную тарелку большого диаметра может изготовить не каждый мастер. Антонина Виноградова работает с специалистом из Юрьев-Польского. Технология долгая и очень дорогая: склеенное дерево перед вырезанием должно долго лежать, чтобы затем тарелку не повело, потому что дерево - это живой материал.

. Фото: Ирина Начарова

.Фото: Ирина Начарова

«Тумановская» роспись - это роспись только по дереву, поэтому основы всегда деревянные, а краски используются обычные – гуашь или акрил. Основные элементы – цветочки и лепесточки. Специалисты называют такую роспись цветочно-орнаментной. Цветовая гамма сдержанная - обязательно присутствует золотой и белый цвета.

- Сложность заключается в том, что на заготовках дерева больших размеров надо создать замысловатый, сложный узор. Здесь и математика, и черчение, и чувство симметрии должно быть у автора. «Тумановская» роспись очень ажурная и миниатюрная. А закрепляется все «на века» аэрозольным яхтным лаком! Эти материалы доступны всем! Метаморфозы происходят всегда, когда сначала представляешь одно изделие, а получается более интересное, в этом и есть еще один «кайф» создания произведения. Сколько времени я трачу на каждое изделие, зависит от размера работы: большие панно от 50 см в диаметре в среднем я успеваю закончить за один-два месяца при работе четыре часа в день. Маленькие сувениры расписываются от 3 часов до одного дня, - рассказывает мастер.

. Фото: Ирина Начарова

.Фото: Ирина Начарова

Самый необычный заказ, который Антонина Виноградова выполняла – это шесть наперстков и игольница. Уникальные работы сегодня хранятся у коллекционера из Хабаровского края.

- Я мечтаю о персональных выставках во Владимире, Москве, да вообще всех городах России и, конечно, за рубежом. Достигнуть потолка в творческой деятельности, я думаю, невозможно. Всегда можно учиться, совершенствоваться, достигать новых высот, а потом еще и передать опыт другим поколениям!

Успех среди поклонников и зрителей выставок – это итог работы мастера. За кадром остается кропотливая, долгая работа. Но все можно преодолеть ради радости творчества, считает Антонина. Когда ты знаешь, кем ты являешься по призванию и претворяешь это в жизнь – это большое счастье, доступное не каждому.

. Фото: Ирина Начарова

.Фото: Ирина Начарова

ДОСЬЕ

Антонина Виноградова – 31 год, владимирский мастер по росписи, главный координатор Владимирской областной общественной организации (ВООО) «Владимирский областной клуб мастеров» г. Владимир, член Клуба народных ремесел и творчества "Росток" г. Кольчугино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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