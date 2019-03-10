Во Владимире могут появиться гиганский корабль и качели на Девической

Владимирцам, как обычно, предлагают решить, какие места в городе нужно обновить в первую очередь. На выбор представлено пять мест – сквер на улице Чайковского, пешеходная зона на улицах Девической и Никольской и скверы в присоединённых территориях – микрорайонах Коммунар, Лесной и Оргтруд.

На улице Чайковского сквер посреди «квартала композиторов» планируют сделать в музыкальной тематике, многие его элементы будут напоминать клавиши или пианино. Там появится прогулочная зона, спортивная и детская площадки, место под кафе, интерактивная доска в память о ветеранах, а мешающие коммуникации коммунальщики уберут. Обещают проектировщики обновить тротуары, поставить вокруг сквера забор, живую изгородь и сделать новые пешеходные переходы. Появится в обновленном сквере и огромный трёхмачтовый корабль с горками и лестницами, похожий на который стоит в Добром. Будет в сквере новые фонари и видеонаблюдение, так что гулять в нем безопасно можно будет и вечерами. А вот деревья и памятник Чайковскому сохранятся, только станет музыкальным – это возможно, поскольку в сквере появится вай-фай. На обновление сквера по оценкам проектировщиков потребуется около тридцати миллионов рублей, а все работы закончат в этом году.

Обустроить предлагают и пешеходную зону на улицах Девической и 1-й Никольской. За основу взяли проект, разработанный КБ «Стрелка». Планируется, что в центре города появятся новые туристические тропинки, связывающие улицу Спасскую, Девическую и Георгиевскую. На Девической установят террасы, восстановят палисадники, выделят зону летних кафе, где можно будет проводить фестивали и ярмарки, поставят качели, вазоны и деревья в горшках, которые можно будет выставлять и убирать по сезону. А вот сажать там деревья не планирую, чтобы не нарушать исторический облик города. Создавать историческую атмосферу поможет и брусчатка. Но ей выложат не всю удицу, а сделают небольшие островки. Такое решение разработчики проекта объясняют заботой о горожанах: кто в тапочках, пойдет по брусчатке, а кто на шпильках – по ровному асфальту вокруг. Как обещают проектировщики, передвигаться по пешеходной зоне будет удобно и мамам с колясками, и малышам, и инвалидам. Луж на дороге тоже не будет – для этого предусмотрены водоотводы, а плитку положат с большим сроком износа. Которая прослужит действительно долго. На это великолепие потребуется больше денег – около пятидесяти миллионов рублей.

В Оргтруде, Коммунаре и Лесном планируют устроить спортивные и детские площадки со специальным покрытием, отремонтировать дорожки и поставить новые фонари и лавочки. В сквере в Оргтруде появится площадка для воркаута, а большая клумба с памятником Ленину в центре сохранится. На каждую из этих площадок нужно около шести миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Проголосовать за понравившуюся территорию может любой житель Владимира. Для этого 11 марта с 9.00 до 16.30 часов нужно прийти на специальные счетные участки, которые откроют во всех районных администрациях города Владимира и в городском управлении ЖКХ:

- администрация Фрунзенского района (ул. Добросельская, д.175);

- администрация Октябрьского района (ул. Большая Московская, д.44);

- администрация Ленинского района (ул. Никитская, д.4-а);

- управление жилищно-коммунального хозяйства (ул. Горького, д.95-а).