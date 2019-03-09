2019-03-09T18:06:40+03:00
Происшествия

Во Владимире на конкурсе по поеданию блинов умер мужчина

Причину смерти участника конкурса предстоит выяснить экспертам
Артём Черепанов
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На площадке перед кинотеатром часто проводятся разные конкурсыНа площадке перед кинотеатром часто проводятся разные конкурсыФото: Яндекс
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8 марта в самый разгар масленичных гуляний во Владимире произошла трагедия. Во время конкурса на поедание блинов на площадке перед кинотеатром «РусКино» в восточной части города умер мужчина средних лет. Подавился ли он блинами, ли причиной гибели участника конкурса стало что-то другое, на данный момент не известно. Ответить на этот вопрос предстоит судмедэкспертам, которые будут делать вскрытие.

Очевидцы трагедии рассказывают, что мужчина примерно 45 лет неожиданно упал на землю. Взволнованные участники конкурса вызвали скорую помощь. Пока машина ехала на вызов, невольные свидетели трагедии пытались оказать мужчине первую помощь. Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины.

Отметим, что во владимирской городской полиции подтвердили информацию о несчастном случае. А вот мэрия города Владимира, проводившая массовые гуляния, данные о трагедии не подтверждает.

Отметим, что на площадке перед кинотеатром "РусьКино" постоянно проходят массовые гуляния и конкурсы в часть различных праздников. Ранее происшествий во время их проведения не случалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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