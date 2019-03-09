Объехать мир, не тратя денег: владимирская путешественница работала стюардессой в Антарктиде и преподавала йогу на Байкале

За 7 лет Алена Антонова из Владимира объехала около 80 городов и более 20 стран. 8 месяцев проработала на судне, которое следовало в Арктику, а потом в Антарктиду, встретилась в Шотландии с китами, а на острове Шпицбергене – с белыми медведями.

- В первое путешествие за границу я поехала в Испанию. Собиралась с другом, а отправилась одна - у него были проблемы с визой. Я полюбила Барселону за архитектуру и природу, и после этой поездки поняла, что смогу путешествовать одна, главное — быть аккуратной, - рассказала Алена.

Алена путешествует в том числе туда, куда просто так не попасть - например, в АрктикуФото: Из личного архива героя публикации

«Если я не решусь, то не увижу Арктику»

Алена путешествует в том числе туда, куда просто так не попасть - например, в Арктику и Антарктиду. Путевки туда стоят безумных денег, но девушка нашла другой способ - наняться на судно «Полярный пионер», которое в течение года курсирует от Антарктиды до Арктики.

- Я была готова на сложную физическую работу. Меня приняли на корабль стюардессой. Все лето мы находились в Арктике, погода была довольно теплая для этого места: +5 градусов. 10-15 дней я убирала каюты, палубы и туалеты, а 1 день работала в столовой эпипажа или в ресторане. Я понимала, если не решусь на такое, то, возможно, никогда не увижу Арктику. Ведь стоимость туров в эти края — от 10 тысяч долларов. Мы могли высаживаться вместе с туристами, фотографироваться, но с условием, что вся работа на корабле сделана. Перед высадкой мы мыли обувь хлоркой, чтобы не нарушить среду обитания животных и не занести бактерии.

Так прошло 4 месяца. Срок договора истекал, и руководство предложило Алене заключить еще 4-месячный контракт, только уже на Антарктиду. Путешественница согласилась, несмотря на тяжелую работу на судне и замкнутое пространство. Как рассказала девушка, в Антарктиде невозможно жить, если ты не работник станции полярников. А если это русская станция, то туда девушек вообще не берут работать.

ПингвинФото: Из личного архива героя публикации

- В работе мне помогала йога, я уже много лет преподаю ее. На корабле я занималась с пассажирами, естественно, бесплатно. Это позволяло мне отдохнуть, поскольку работа на судне была без выходных, - говорила Алена.

За 8 месяцев путешествий девушке удалось увидеть и сфотографировать животных, которых вообще мало кто видел. Горбатых китов в зоопарке точно нет!

- Мы наблюдали с моторной лодки за полярными медведями — видела их впервые. Также на нашем пути встречались горбатые киты размером с 6-этажный дом, пингвины, моржи и морские слоники. Одному из них я так понравилась, что он лег на меня. Их окружала сказочная природа! Я видела айсберги и как рушатся ледники, плавала в Северном Ледовитом океане. Это было лучшее путешествие, которое навсегда осталось в моем сердце.

Молчи и ни к кому не прикасайся

Возвратившись из Антарктиды, Алена ушла из офиса, устроилась в йога-студию и начала путешествовать «нон-стоп». Несколько раз летала в Израиль на курс медитации Випассана — это курс буддийский практики, где необходимо молчать 10 дней, есть вегетарианскую еду, вставать в 4 утра и ни к кому не прикасаться. Задавать вопросы можно только учителю по поводу медитации.

- Такие курсы есть по всему миру, и они бесплатные. Но если ты считаешь, что нужно заплатить, то пожалуйста. Выбрала именно Израиль потому, что там есть русскоязычные курсы, да и зимой в стране тепло. После того, как я успешно прошла медитацию, отправилась в Иерусалим, Тиберию, Тель-Авив. Не могла не съездить и в Южную Америку — там, к слову, запрещено гулять по ночам.

.Фото: Из личного архива героя публикации

Но не заграницей единой... Алена съездила на Байкал... автостопом. Там она как волонтер преподавала йогу, а раз денег не заработали, то и пришлось выбрать экстремальный способ возвращения. Ребята, с которыми путешественницы познакомились в лагере на Байкале, им разложили по полочкам, как себя нужно вести с незнакомым водителем: не красится, не надевать юбки и не рассказывать про свою личную жизнь. В итоге Алена и ее подруга доехали без происшествий за 10 дней. Ночевали у добрых людей, которые готовы были принять путешественников на 1 или 2 дня.

- Каждое путешествие похоже на новую книгу, которую ты сама же и пишешь: это знакомства с местными жителями, с которыми я общаюсь до сих пор, красивейшие места, культура. Иногда я останавливалась и у русских, которые переехали в другую страну, но это было в моменты, когда я уставала говорить на английском. Но, все же, старалась прочувствовать культуру у коренных жителей.