2019-03-09T08:17:55+03:00
Общество

Масленица во Владимире: где бесплатно поесть блинов и посмотреть, как сжигают чучело

Праздновать Масленицу во Владимире будут два дня
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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Празднование Масленицы-2019 во Владимире начнется в субботу, 9 марта. В сквере на Комиссарова пройдут «Золовкины посиделки», где можно не только поесть блинов, но и выпить чая из настоящего самовара. 10 марта владимирцы отметят Масленицу огненным шоу на Соборной площади, в «Центральном парке» полезут на столб за призами, а в «Загородном» определят «Красу Масленицу». Время определено так, что можно съездить в несколько мест сразу. Например, прийти к 12.00 на Соборную площадь, а в 15.00 подъехать к Центральному парку на сжигание чучела.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- В микрорайоне Доброе, помимо «Добросельского» парка, мы решили организовать еще одну площадку — в сквере на Комиссарова также будет праздник! Только уже более семейный. Начнется он в полдень 9 марта с детских игр и кукольного представления. А дальше мы будем выбирать самый красивый и самый старый самовары. Их принесут как организации, так и жители микрорайона Доброе. Наверняка, всем будет интересно посмотреть, как правильно они топятся. Потом можно будет попробовать вкуснейший чай из самовара, а также выбрать самый вкусный блин, - рассказал Александр Малик, замглавы администрации Фрунзенского района города Владимира.

На следующий день все перемещаются в парк «Добросельский». Праздничная программа там начнется в 11 утра. Не отстает и парк «Дружба», в котором тоже 10 марта в это же время начинаются народные гулянья с молодецкими забавами, бегом в мешках, перетягиванием каната и дегустацией блинов. В «Дружбе», к слову, можно прокатиться на лошадях. Чучело в первом названном парке сжигают в 14.00, во втором - в 13.00.

В 12.00 к празднованию Масленицы присоединится Соборная площадь, где пройдет концерт, масленичное многоборье и огненное шоу «Путь Солнца». В многоборье поучаствуют и спортсмены из клубов, и простые жители города. Например, в одном из конкурсов участники распилят дрова и пронесут коромысла с ведрами. В судействе масленичного многоборья помогут тренеры ВлГУ.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

В полдень народ также соберется у здания Областного суда. Там организуют выставку кукол, которые мастерят местные жители. Все куклы будут на одну тему — театральную, в связи с Годом театра.

- В выставке участвуют даже семьи с детьми и детские сады! Все работы оценивает жюри и выбирает лучшего автора. Кроме этого, владимирцы могут помочь любому мастеру выиграть в номинации «Приз зрительских симпатий». Еще планируется много игр, угощений и огненное шоу в конце праздника, - говорила Анна Нефедова, замглавы администрации Ленинского района.

На всех площадках праздника можно не только бесплатно поесть блинов, но и выиграть ценные подарки. Например, залезть на столб в «Центральном парке» и достать приз или же в «Загородном» «Взять быка за рога» - такое название получила еще она шуточная забава. Стоит отметить, что чучело Масленицы сжигается исключительно в парках - «Центральном», «Загородном», «Добросельском», «Дружбе», а также в микрарайонах. На Соборной площади и в сквере у Областного суда вместо сжигания «бабы» будет огненное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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