Кого с 8 марта поздравлять будем?

Среднестатистическая владимирка - это 45-летняя замужняя горожанка (8 из 10 женщин живут в городах), имеет среднее профессиональное образование и одного ребенка, живет в своей квартире. При этом женское население во Владимирской области на 130 тысяч больше мужского - на одного мужчину приходится 1,2 женщины.

Женщины получают на четверть меньше мужчин

Как посчитал Владимирстат, самыми «женскими» профессиями оказались не учителя и медики, а торговля и общепит. Каждая четвертая женщина Владимирской области работает в сфере торговли, а также в гостиничном бизнесе, в кафе и ресторанах. 20% женщин работают в образовании, здравоохранении, соцобеспечении и... на обрабатывающих производствах. Чаще всего женщины занимаются обслуживанием посетителей и подготовкой документов.

О печальном: средняя зарплата женщин во Владимирской области на четверть меньше, чем у мужчин. Причем эта разница растет: в 2017 году среднемесячная зарплата женщин была 25400 рублей, что составляло немногим более 72% от заработной платы мужчин, а в 2015-м женщины получали в среднем 73,2% от «мужской» зарплаты.

Больше всего разрыв зарплаты по половому признаку - в строительной сфере, зарплата женщин составляет около 61% зарплаты мужчин. Зато в школах женщины получают в среднем в 1,4 раза больше, чем мужчины. Это понятно - как правило, женщины работают в школе десятилетиями, получают первую и высшую категории с соответствующими надбавками, а также берут классное руководство и прочие дополнительные нагрузки. Мужчины же в школе, кроме занимающих руководящие посты - это вчерашние выпускники Пединститута, которые работают, только пока им платят надбавки как молодым специалистам.

Кстати, на руководящих постах в 2018 году женщин было немногим более 41% (в 2016 году – 47,5%). Уходят дамы из руководства...

Буду вечно молодой...

Среднестатистическая владимирская женщина за 5 лет, с 2013 по 2018 годы, стала старше на 3,6 года, и сейчас средний возраст жительницы региона 45,1 года - это на 6,8 года больше, чем возраст среднестатистического мужчины (38,3 года).

Почти 40% жительниц Владимирской области - пенсионерки. Это 293 тысячи человек. Эта цифра в ближайшие годы будет сокращаться, но не за счет того, что дамы помолодеют - просто из-за пенсионной реформы женщины будут позже достигать пенсионного возраста. Около 15% жительниц региона - девочки до 15 лет, и 46% - женщины трудоспособного возраста.

Кстати, психологическое понятие «пожилой женщины» тоже понемногу сдвигается. Например, матери Сергея Есенина, которой поэт посвятил знаменитые строки: «Ты жива еще, моя старушка?» на тот момент было 49 лет. Кто из наших современниц в 49 лет считает себя старушкой?

Уж замуж невтерпеж

Статистика - вещь хитрая. Да, на 100 мужчин приходится 120 женщин, но это в среднем. Пенсионерок и правда намного больше, чем пенсионеров. А в самом «брачном» возрасте как раз мужчин больше! Мальчиков рождается больше по законам биологии, и численное превосходство сильного пола над слабым сохраняется до 38 лет. А среди жителей сельской местности - аж до 46 лет! Так что если очень хочется замуж - надо ехать в деревню, там мужиков больше. Проще всего найти избранника в 18-19 лет, в этом возрасте на 1000 юношей приходится всего 830 девушек.

Хуже всего обстоит дело с мужиками в Гусь-Хрустальном - на 1000 мужчин приходится 1278 женщин, во Владимире - 1253 женщины, в Муроме - 1244, а также в Судогодском и Гороховецком районах.

Мама - главное слово в нашей судьбе...

Современные женщины реже и позже становятся матерями. Средний возраст матери к моменту рождения ребенка во Владимирской области уже превышает 28 лет. А на одну женщину приходится всего 1,52 ребенка.

Но это в среднем. А в частности владимирские женщины все чаще решаются на рождение второго ребенка и даже больше. В 2018 году среди всех новорожденных доля вторых и последующих детей была 63% (первенцев, получается, 37%).

81% детей были рождены в законном браке, у 8% малышей было официально установлено отцовство, и чуть более 11% детей родилось у одиноких мамочек.

Все больше становится двойняшек, это видно даже по коляскам на улицах Владимира. А вот рождение троен статистике не поддается. В 2014 году - 1 тройня, в 2015 – 5, в 2016 - 1, в 2017 и 2018 года – по 3 тройни.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Женщин ждет долголетие

86 жительниц Владимирской области в 2018 году отметили 100-летие. А женщин, которые перешагнули возрастной рубеж 85 лет, в регионе живет 19400, и с каждым годом долгожительниц становится все больше.

По прогнозам статистиков, женщины, родившиеся в 2017 году, будут в среднем жить до 76,8 года, это на 11,6 года больше, чем мужчины - те в среднем будут доживать до 65,2 лет. В последующее десятилетие жизнь будет становиться все длиннее и к 2030 году достигнет 79 лет.