Во Владимире мимозы — по прошлогодней цене, а тюльпаны подорожали

К международному женскому дню во владимирские цветочные магазины завезли огромное количество цветов. Спрос на букеты растет с каждым часом. «Комсомолка» узнала, почем цветы для народа.

Букеты продают даже на улице, несмотря на мороз. Лотки с яркими мимозами и даже букетики тюльпанов, стоящие в ведрах с водой, появились около остановок, рынков и в других проходимых точках.

На удивление, цены на мимозу остались на уровне прошлого года: небольшая веточка — 50 рублей, побольше — 100, самая пушистая и красивая ветка — 250 рублей.

- В этом году в Сочи, откуда нам привозят мимозу, было много дождей, которые сменялись заморозками, - рассказал продавец одной из точек Архан. - Поэтому цветов собрали на порядок меньше, чем в том году. Цена закупки на ветку повысилась. Но мы понимаем, что у людей просто нет денег, чтобы покупать подорожавший цветок. Мы идем навстречу, и который год оставляем ценник на прежнем уровне. Можно сказать, выгоду берем от количества проданного.

А вот тюльпаны в этом году подорожали, причем почти вдвое. У уличных продавцов дешевле, чем в цветочном магазине. Но на улице купить один тюльпан нельзя, продают сразу букетами. Букет из трех тюльпанов на улице — 150 рублей, из пяти — 250. При этом есть риск, что купленные цветы пострадали от мороза и простоят меньше. В магазине букет из трех тюльпанов обойдется в 250 рублей, но можно купить поштучно. На улице продают местные цветы, в магазинах, по словам цветочников, везут из Голландии.

Продавать в цветочных магазинах начали и мимозу, однако цены кусаются — 500 рублей за несколько веток с добавлением одной-двух эустом или других цветов.

Розы в магазинах подорожали на треть — неделю назад одну розу можно было купить за 150 рублей, 7 марта такой цветок стоит уже 200. В прошлом году максимальный ценник на них был в 200 рублей, в этом — это минимум.

Самая дорогая ветка цветов — срезанная орхидея стоимостью 1500 рублей. Два года назад она стоила 2000 рублей.

В этом году мужчины стали охотнее покупать цветы в горшках, правда конкуренцию срезанным они не составляют - чаще берут все-таки букеты. В прошлом году брали в основном композиции за 2000 рублей, в этом мужчины не скупятся, покупают милым дамам букеты стоимостью в 3 тысячи.