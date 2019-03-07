Половодье-2019 во Владимирской области будет самым масштабным за последние годы

Из-за того, что прошедшая зима выдалась очень снежной, в региональном МЧС готовятся к самому крупному за последние годы весеннему половодью. Если в регионе установится стабильная плюсовая температура, то уровень воды в реках превысит средние значения за много лет.

- При наихудшем развитии сценария весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 22 населённых пункта, в зону отрезания 33 населенных пункта, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Петр Денисов.

По прогнозам спасателей, пик половодья придется на вторую декаду апреля. Тогда же произойдет вскрытие рек. Но уже начиная с 5 марта сотрудники оперативного ведомства проверяют, насколько районы региона готовы к этому.

В зоне особого контроля - Вязниковский район, где каждый год отрезаются от большой земли 16 населенных пунктов заречной зоны, Муромский район, где вода практически превращает в острова 13 населенных пунктов, а также микрорайоны Собинки Большие и Маленькие Сокольники, город Судогда и деревня Фрязино Судогодского района. Также особое внимание уделят Коврову, на окраине которого то и дело подтапливает жилые дома в Заречной зоне. Всего в зоне подтопления живут больше 3,5 тысяч человек.

В Муромском и Вязниковском районе организуют лодочные переправы, муромлянам на помощь придут даже из Министерства обороны, пригнав для доставки людей две плавающих военных машины. К лодкам людей будут подвозить на привычных жителям автобусах. В деревни и села организуют подвоз продуктов в автолавках. Пенсионерам, которые живут на этих территориях, заранее выдадут пенсию.

— Уточнены списки людей, которые нуждаются в постоянной медицинской помощи, людей с хроническими заболеваниями. Определены роженицы, которые в этот период у нас могут разрешиться родами, всего их 13. Также подсчитано число детей, которые учатся в школах, — рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Пётр Денисов.

Людям из зоны подтопления предлагают переехать в пункты временного содержания на «большой земле». Для тех, кто согласится переехать во временное жилье, обещают охранять дом от вандалов, для этого в подтопленных населенных пунктах будут дежурить сотрудники УМВД.

За уровнем воды будут следить не только на месте, установив специальные линейки, но и при помощи квадрокоптеров, вертолета и даже спутников в космосе.