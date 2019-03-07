Ледовый дворец «Полярис» закроется в мае

Ледовый дворец «Полярис», десять лет, до открытия ледовой арены «Владимир», был единственной крытой ледовой ареной города. И вот он приказал долго жить. Оставшись без муниципальных денег, частный проект готовится к закрытию в мае 2019 года. Информацию об этом «КП»-Владимир» подтвердили в бухгалтерии ледового дворца.

- Закрываться мы действительно будем, - заявили в «Полярисе». – Скорее всего в мае. Проблема в деньгах, которые мы получали за аренду льда для занятий школы фигурного катания и хоккейного клуба.

По самым скромным подсчетам, до сдачи в эксплуатацию нового муниципального дворца «Владимир», «Полярис» получал за аренду льда от города около 13 миллионов рублей в год. Кроме этих средств, ледовый дворец зарабатывал на своем кафе, аренде помещения фитнес-клубу, а также предоставлением арены под концерты приезжих артистов. Однако доходов без учета аренды от города едва хватит, чтобы покрыть платежи за электричество, съедающие большую часть доходов ледового дворца.

Закрытие «Поляриса» лишит владимирцев удобно расположенного развлекательного комплекса практически в центре города. Желающим летом покататься на коньках придется ехать на западный конец города. Мест в муниципальном ледовом дворце для всех желающих может не хватить. Эту ситуацию прекрасно понимают в мэрии города.

- Сложно сказать, получится ли увеличить время для массового катания на коньках, - говорит официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. – В любом случае, мы стараемся отдавать горожанам выходные и праздничные дни.

В мэрии города прекрасно понимают причины закрытия «Поляриса». Местные власти надеются, что частный ледовый дворец все же выберется из сложной финансовой ситуации и продолжит работу. Тем более, что по слухам владельцы «Поляриса» пытаются найти инвестора.

С другой стороны, земельный участок под ледовым комплексом находится в собственности муниципалитета. А это значит, что теоретически мэрия может сделать со своей землей все, что захочет. Например, попросить арендатора освободить участок.