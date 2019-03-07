На Масленицу во Владимире пройдет «Лыжня Алексея Прокуророва»

В 11-й раз в парке «Дружба» состоится лыжная гонка, посвященная памяти олимпийского чемпиона, почетного гражданина города Владимира Алексея Прокуророва, который трагически погиб в 2008 году. Для спортсменов приготовили 400 нагрудных номеров и памятные медали - их вручат всем без исключения с указанием той дистанции, которую они преодолели. Старт марафона будет дан 10 марта в 11.00.

- К сожалению, погода вносит свои коррективы — на улице сырой снег, а это сложные условия для гонки. Но я уверен, что с помощью упорства и настойчивости лыжники преодолеют всю дистанцию, - говорит руководитель некоммерческого фонда поддержки лыжного спорта имени Алексея Прокуророва, один из первых тренеров прославленного владимирского лыжника Владимир Малашенков.

Через 5-7 минут после финиша каждой группы на сцене будет проходить церемония награждения. Призеры получат дипломы с портретом заслуженного мастера спорта СССР Алексея Прокуророва, дипломы областного департамента физкультуры и спорта, а победителям дистанции вручат кубки. Также для победителей лыжни предусмотрен еще один подарок - специально изданный фотоальбом, посвященный вехам спортивной жизни Алексея Прокуророва. Остальные участники, которым не удастся занять 1, 2 или 3 место в своей возрастной категории, все равно получат награду — памятную медаль с указанием дистанции.

- Однажды Алексей бежал такой же марафон, и на улице шел сырой снег. Он приближался к финишу весь мокрый и в снегу, даже лица не разглядишь. Это так и осталось в памяти. Алексей быт трудолюбивым и не боялся сложных условий. Я не встречал такого спортсмена: настойчивого, сильного, упорного. Благодаря этим качествам он стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира, победителем этапов кубков мира, а также чемпионом СССР и России. Но, видите, какой оказалась судьба, - вспоминает Владимир Малашенков.

КОНКРЕТНО

- В 11.00 старт для девушек 2005-2006 годов рождения, дистанция 5 км;

- В 11.10 стартуют юноши 2005-2006 годов рождения, дистанция 10 км;

- В11.15 стартуют девушки 2003-2004 годов рождения, дистанция 10 км.

В 11.40 - основной старт: мужчины (основная группа), мужчины-ветераны и юниоры. Все - на дистанцию 50 км.

В 11.45 - стартуют юноши 2001-2002 годов рождения, юниорки 1999-2000 годов рождения, женщины (основная группа) и женщины-ветераны — все на дистанцию 30 км.

В 11.50 старт юношей 2003-2004 годов рождения и девушек 2001-2002 годов рождения. Дистанция - 20 км.