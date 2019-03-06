Директор департамента образования Владимирской области: «Кормить детей завтраками – задача родителей»

В областном департаменте образования не усмотрели нарушений в отмене бесплатных завтраках у большинства младшеклассников.

- Вы должны понимать, что в обязанности департамента образования и школы не входит кормить детей, школа должна только предоставить возможность. В соответствии с законом об образовании организация питания детей – исключительно ответственность родителей. Образовательное учреждение обязано предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для ее приема. Ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы нет обязанности выделять средства на питание детей, - объяснила директор регионального департамента образования Ольга Беляева.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. Фото предоставлено администрацией Владимирской области.

До 1 января этого года во Владимире, одном из немногих городов области, бесплатное питание полагалось всем ученикам с 1 по 4 класс. Теперь бесплатно кормят завтраками только младшеклассников из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей, которых воспитывают родители-инвалиды. Для всех остальных один школьный завтрак обойдется в двадцать рублей и еще 20 доплачивает бюджет. Такое решение поддержали депутаты горсовета в декабре прошлого года. До этого бесплатные завтраки для учеников начальной школы по решению экс-губернатора Николая Виноградова ввели в 2008 году. Муниципалитеты оплачивали от 60 до 80% стоимости питания в школах, остальное добавлял областной бюджет.

Отмену бесплатных завтраков в департаменте образования объясняют новыми расходами на школы. Например, во Владимире во всех школах устанавливают турникеты и выдают детям электронные карточки для входа. Обеспечить все у городов, многие из которых дотационные, не получается, поэтому приходится выбирать и порой не в пользу детей.

Согласно постановлению губернатора Владимирской области, полномочия по полной оплате школьных завтраков есть у всех муниципалитетов. Однако делать это власти могут, исходя из возможностей бюджета. Соответственно, депутаты городского совета были вправе изменить систему финансирования и оставить полностью бесплатными завтраки только для льготных категорий.

Но решение об отмене бесплатных завтраков поддержали не все депутаты владимирского горсовета. Дмитрий Хлащев уверен, что такая мера повысит агрессию школьников и предложил найти в бюджете 28 миллионов, чтобы все же накормить детей.

- Потом начинаются ситуации, что приходит ребенок домой и говорит: «Мама, представляешь, меня не пускают в столовую, а остальных пускали. Потому что у Пети есть деньги, а у тебя, мама, нету, чтобы меня покормить?», - заявил депутат на очередном заседании горсовета.

Хотя по новой системе за школьные завтраки платить надо около 400 рублей в месяц, не все родители готовы это делать. И не из-за цены, а из-за качества.

- У нас в классе все дети едят очень выборочно. Кашу или запеканку точно не будут, а блины поедят. Естественно, те, у кого ребята отказываются от еды, не хотят платить – зачем, если ребенок все равно не притронется? Но меня волнует даже не столько платная еда – от 400 рублей в месяц не обеднеем, сколько то, что половину второклассников учительница ведет в столовую, а половина остается без присмотра. Недавно мальчики подрались в это время до синяков. И хорошо еще, только до них, - говорит мама второклассника Алла Синицына.