2019-03-06T10:49:32+03:00
Общество

Директор департамента образования Владимирской области: «Кормить детей завтраками – задача родителей»

Ольга Беляева назвала законной отмену бесплатных завтраков для учеников начальных классов
Ирина Мальцева
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Школьные завтраки во Владимире стали платными с января этого года.Школьные завтраки во Владимире стали платными с января этого года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В областном департаменте образования не усмотрели нарушений в отмене бесплатных завтраках у большинства младшеклассников.

- Вы должны понимать, что в обязанности департамента образования и школы не входит кормить детей, школа должна только предоставить возможность. В соответствии с законом об образовании организация питания детей – исключительно ответственность родителей. Образовательное учреждение обязано предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для ее приема. Ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы нет обязанности выделять средства на питание детей, - объяснила директор регионального департамента образования Ольга Беляева.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. Фото предоставлено администрацией Владимирской области.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. Фото предоставлено администрацией Владимирской области.

До 1 января этого года во Владимире, одном из немногих городов области, бесплатное питание полагалось всем ученикам с 1 по 4 класс. Теперь бесплатно кормят завтраками только младшеклассников из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей, которых воспитывают родители-инвалиды. Для всех остальных один школьный завтрак обойдется в двадцать рублей и еще 20 доплачивает бюджет. Такое решение поддержали депутаты горсовета в декабре прошлого года. До этого бесплатные завтраки для учеников начальной школы по решению экс-губернатора Николая Виноградова ввели в 2008 году. Муниципалитеты оплачивали от 60 до 80% стоимости питания в школах, остальное добавлял областной бюджет.

Отмену бесплатных завтраков в департаменте образования объясняют новыми расходами на школы. Например, во Владимире во всех школах устанавливают турникеты и выдают детям электронные карточки для входа. Обеспечить все у городов, многие из которых дотационные, не получается, поэтому приходится выбирать и порой не в пользу детей.

Согласно постановлению губернатора Владимирской области, полномочия по полной оплате школьных завтраков есть у всех муниципалитетов. Однако делать это власти могут, исходя из возможностей бюджета. Соответственно, депутаты городского совета были вправе изменить систему финансирования и оставить полностью бесплатными завтраки только для льготных категорий.

Но решение об отмене бесплатных завтраков поддержали не все депутаты владимирского горсовета. Дмитрий Хлащев уверен, что такая мера повысит агрессию школьников и предложил найти в бюджете 28 миллионов, чтобы все же накормить детей.

- Потом начинаются ситуации, что приходит ребенок домой и говорит: «Мама, представляешь, меня не пускают в столовую, а остальных пускали. Потому что у Пети есть деньги, а у тебя, мама, нету, чтобы меня покормить?», - заявил депутат на очередном заседании горсовета.

Хотя по новой системе за школьные завтраки платить надо около 400 рублей в месяц, не все родители готовы это делать. И не из-за цены, а из-за качества.

- У нас в классе все дети едят очень выборочно. Кашу или запеканку точно не будут, а блины поедят. Естественно, те, у кого ребята отказываются от еды, не хотят платить – зачем, если ребенок все равно не притронется? Но меня волнует даже не столько платная еда – от 400 рублей в месяц не обеднеем, сколько то, что половину второклассников учительница ведет в столовую, а половина остается без присмотра. Недавно мальчики подрались в это время до синяков. И хорошо еще, только до них, - говорит мама второклассника Алла Синицына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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