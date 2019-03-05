2019-03-05T21:01:33+03:00
Общество

В Гороховце на заводе стеклотары произошел взрыв и пожар, семеро пострадавших

По предварительным данным Следкома, причина - неосторожное обращение с огнем
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером 5 марта на территории завода «Стеклотара холдинг», принадлежащего ООО «РусДжам» (эта турецкая компания имеет филиал во Владимирской области в городе Гороховец) произошел пожар. Около семи часов вечера в помещении бытовки, где переодевались рабочие, произошел взрыв, который и стал причиной возгорания. По предварительным данным, от неосторожного обращения с огнем взорвались банки с лакокрасочными материалами.

Огонь распространился на площади 4 квадратных метра и был довольно быстро потушен силами сотрудников и охраны предприятия, без привлечения МЧС. Однако взрыв оказался достаточно сильным, и пострадало семь человек.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты СК России по Владимирской области. Все пострадавшие доставлены в Гороховецкую ЦРБ, где им оказывают медицинскую помощь. Один из пострадавших находится в реанимации, так как при пожаре он получил ожоги около 80 процентов тела. Его состояние критическое. Угрозы для жизни остальных пострадавших при взрыве нет, у них травмы средней тяжести.

Как сообщает владимирский Следком, мужчины, пострадавшие во время пожара, являются гражданами ближнего зарубежья. О том, на легальных ли основаниях они находились в России и имели ли разрешение на работу, пока не сообщается. Идет доследственная проверка, в том числе выясняется соблюдение правил техники безопасности на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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