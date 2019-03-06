2019-03-05T19:15:43+03:00
Общество

Красой народов земли Владимирской выбрали Нилуфар Рафиеву

20-летняя студентка из Таджикистана не первый раз участвовала в конкурсе
Валерия Рудометова
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Красавицы владимирской землиКрасавицы владимирской землиФото: Администрация Владимирской области
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В ДК Молодежи города Владимира состоялся II конкурс «Краса народов земли Владимирской». 10 участниц представляли национальные диаспоры региона. Участницы предстали в национальных костюмах, продемонстрировав яркие краски и традиции русского, татарского, дагестанского, марийского, мордовского, украинского, молдавского, азербайджанского, грузинского и таджикского народов. Особенно зрелищным стал конкурс талантов, на котором девушки пели и танцевали, а в кулинарном состязании кормили членов жюри национальными блюдами собственного приготовления.

Нилуфар Рафиев покорила жюри Фото: Администрация Владимирской области

Нилуфар Рафиев покорила жюриФото: Администрация Владимирской области

Последний этапом стало дефиле в вечерних платьях. Затем жюри, в состав которого вошли представители общественно-культурного центра «Вайнах», сотрудники администрации города и области, представители ВлГУ и областного колледжа культуры и искусства, отправилось на обсуждение.

В результате «Красой народов земли Владимирской-2019» стала представительница таджикской общины Нилуфар Рафиева — 20-летняя студентка факультета психологии ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Кстати говоря, девушка уже второй раз участвует в конкурсе. В прошлом году она стала «Мисс Грация», а корону победительницы уступила представительнице Узбекистана Мафтуне Давроновой. А в этот раз собралась и продемонстрировала знания национальных традиций и кулинарные способности, обойдя всех.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Помимо титула победителя и короны, были другие подарки и номинации. Приз зрительских симпатий завоевала представительница татарской общины Дания Хайретдинова. Одна из самых юных конкурсанток - 18-летняя Арина Сураева, представлявшая русские народные традиции, - получила звание «Мисс Творчество». А Екатерина Куликова, выступавшая от марийской общины, стала «Мисс Грация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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