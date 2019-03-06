2019-03-05T19:11:16+03:00
Общество

«И остави нам долги наши»: Владимирская область продолжает накапливать задолженность за газ

Из-за этого «Газпром» свернул строительство ФОКов во Владимирской области
Сергей МОРКОВКИН
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Вентили в котельных не перекроютВентили в котельных не перекроютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Газовые долги Владимирской области – ежегодная новостная тема начала весны. Еще прошлым руководством области было заключено соглашение о полном погашении задолженности, но Новый год Владимирская область встретила с отрицательным балансом более чем 1,6 миллиардов рублей. Бывший руководитель владимирской «дочки» «Газпрома» Сергей Бондаренко, отправившийся в Ставрополье, неожиданно решил поговорить об этой проблеме. Хотя за полтора года своей работы во Владимирской области не дал ни одной пресс-конференции.

Долги копятся, но газ не отключат

Перво-наперво Сергей Бондаренко заявил, что даже после истечения срока соглашения с администрацией Владимирской области о погашении задолженности (31 декабря 2018 года), долги продолжили копиться. При этом из более чем 3 миллиардов рублей долга 2 миллиарда приходится на теплоснабжающие организации. Суть претензий «Газпрома» очень проста: если есть долги, то их нужно включать в тариф на газ и отопление для населения. Но поднять тарифы выше федерального стандарта власти не могут. Получается замкнутый круг, по которому Владимирская область ходит уже не первый год.

Добавляет проблем и организации-банкроты. Например, «Александровские коммунальные сети» - давний должник «Газпрома», чье имя всплывало на пресс-конференциях прошлых лет. Новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев, более пяти бывший вице-губернатором по промышленной политике и вторым лицом Владимирской области, уверен, что стрясти деньги можно даже с таких контор.

Сергей Бондаренко Фото: Сергей МОРКОВКИН

Сергей БондаренкоФото: Сергей МОРКОВКИН

- В первую очередь нужно подумать о возможности кредитования таких предприятий, - заявил Алексей Конышев. - В промышленности такая схема работает успешно.

Правда, не уточнил, кто и на каких условиях должен давать кредит предприятиям-банкротам и из каких средств этот кредит будут возвращать.

Что же касается простых жителей Владимирской области, то они платят за газ исправно. Спешим успокоить читателей, просто взять и отключить газ, оставив народ без отопления, «Газпром» не может, не позволяет закон. А вот приостановить программу газификации или социальный проект «Газпром-детям» очень даже может.

Дворец спорта в Добром не построят

На самом деле, социальная программа строительства спортивных сооружений от «Газпрома» впечатляет. Крупнейшая российская компания могла вложить средства в строительство ФОКов в Гусь-Хрустальном и Суздальском районе, отремонтировать стадионы в Гороховце и Муроме, возвести дворец спорта на Суздальском проспекте во Владимире.

- Согласно пункту 3,6 соглашения с администрацией Владимирской области, условием исполнения программ является полное погашение задолженности за потребленный газ, - пояснил Сергей Бондаренко. – При долге более чем в 3 миллиарда рублей объект стоимостью в миллиард рублей не построить.

Нынешний руководитель «Газпром Межрегиогаз Владимир» Алексей Конышев, известный как любитель хоккея, рассказал, что еще 1 миллиард рублей компания готова вложить в строительство межпоселковых газопроводов (нужны для газификации деревень и поселков). Но будут ли деньги направлены на эти цели, покажет время.

Алексей Конышев Фото: Сергей МОРКОВКИН

Алексей КонышевФото: Сергей МОРКОВКИН

С долгами рассчитайсь!

Не все теплоснабжающие организации Владимирской области копят долги и не платят за газ. Крупнейшая ТСО региона «Владимиртеплогаз», 51% которой с недавних пор находится под контролем администрации Владимирской области, и еще семь фирм поменьше с долгами рассчитались.

- «Владимиртеплогаз» потребляет 18% газа, потребляемого регионом, - поясняет Сергей Бондаренко. – Компания потребила газа на 2 миллиарда рублей, рассчиталась с долгами и направила часть средств на строительство новых котельных.

Кроме того, с долгами рассчитались:

- ЗАО «Радугаэнерго» (ЗАТО г. Радужный);

- ООО «Суздальтеплосбыт» (г. Суздаль);

- ООО «Комус», МУП ПЖРЭП №3 (о. Муром);

- ООО «Тепло-сбыт», МУП ПКК Собинского района (Собинский район);

- МУП МТС «Окская» (Муромский район).

Обещают, что «Газпром» и администрация Владимирской области подпишут новый график погашения задолженности в ближайшее время. История сделает очередной виток и что-то подсказывает, что к теме газовых долгов мы еще вернемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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