«И остави нам долги наши»: Владимирская область продолжает накапливать задолженность за газ
Газовые долги Владимирской области – ежегодная новостная тема начала весны. Еще прошлым руководством области было заключено соглашение о полном погашении задолженности, но Новый год Владимирская область встретила с отрицательным балансом более чем 1,6 миллиардов рублей. Бывший руководитель владимирской «дочки» «Газпрома» Сергей Бондаренко, отправившийся в Ставрополье, неожиданно решил поговорить об этой проблеме. Хотя за полтора года своей работы во Владимирской области не дал ни одной пресс-конференции.
Долги копятся, но газ не отключат
Перво-наперво Сергей Бондаренко заявил, что даже после истечения срока соглашения с администрацией Владимирской области о погашении задолженности (31 декабря 2018 года), долги продолжили копиться. При этом из более чем 3 миллиардов рублей долга 2 миллиарда приходится на теплоснабжающие организации. Суть претензий «Газпрома» очень проста: если есть долги, то их нужно включать в тариф на газ и отопление для населения. Но поднять тарифы выше федерального стандарта власти не могут. Получается замкнутый круг, по которому Владимирская область ходит уже не первый год.
Добавляет проблем и организации-банкроты. Например, «Александровские коммунальные сети» - давний должник «Газпрома», чье имя всплывало на пресс-конференциях прошлых лет. Новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев, более пяти бывший вице-губернатором по промышленной политике и вторым лицом Владимирской области, уверен, что стрясти деньги можно даже с таких контор.
Сергей БондаренкоФото: Сергей МОРКОВКИН
- В первую очередь нужно подумать о возможности кредитования таких предприятий, - заявил Алексей Конышев. - В промышленности такая схема работает успешно.
Правда, не уточнил, кто и на каких условиях должен давать кредит предприятиям-банкротам и из каких средств этот кредит будут возвращать.
Что же касается простых жителей Владимирской области, то они платят за газ исправно. Спешим успокоить читателей, просто взять и отключить газ, оставив народ без отопления, «Газпром» не может, не позволяет закон. А вот приостановить программу газификации или социальный проект «Газпром-детям» очень даже может.
Дворец спорта в Добром не построят
На самом деле, социальная программа строительства спортивных сооружений от «Газпрома» впечатляет. Крупнейшая российская компания могла вложить средства в строительство ФОКов в Гусь-Хрустальном и Суздальском районе, отремонтировать стадионы в Гороховце и Муроме, возвести дворец спорта на Суздальском проспекте во Владимире.
- Согласно пункту 3,6 соглашения с администрацией Владимирской области, условием исполнения программ является полное погашение задолженности за потребленный газ, - пояснил Сергей Бондаренко. – При долге более чем в 3 миллиарда рублей объект стоимостью в миллиард рублей не построить.
Нынешний руководитель «Газпром Межрегиогаз Владимир» Алексей Конышев, известный как любитель хоккея, рассказал, что еще 1 миллиард рублей компания готова вложить в строительство межпоселковых газопроводов (нужны для газификации деревень и поселков). Но будут ли деньги направлены на эти цели, покажет время.
Алексей КонышевФото: Сергей МОРКОВКИН
С долгами рассчитайсь!
Не все теплоснабжающие организации Владимирской области копят долги и не платят за газ. Крупнейшая ТСО региона «Владимиртеплогаз», 51% которой с недавних пор находится под контролем администрации Владимирской области, и еще семь фирм поменьше с долгами рассчитались.
- «Владимиртеплогаз» потребляет 18% газа, потребляемого регионом, - поясняет Сергей Бондаренко. – Компания потребила газа на 2 миллиарда рублей, рассчиталась с долгами и направила часть средств на строительство новых котельных.
Кроме того, с долгами рассчитались:
- ЗАО «Радугаэнерго» (ЗАТО г. Радужный);
- ООО «Суздальтеплосбыт» (г. Суздаль);
- ООО «Комус», МУП ПЖРЭП №3 (о. Муром);
- ООО «Тепло-сбыт», МУП ПКК Собинского района (Собинский район);
- МУП МТС «Окская» (Муромский район).
Обещают, что «Газпром» и администрация Владимирской области подпишут новый график погашения задолженности в ближайшее время. История сделает очередной виток и что-то подсказывает, что к теме газовых долгов мы еще вернемся.
ИСТОЧНИК KP.RU