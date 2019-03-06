2019-03-05T18:53:23+03:00
Общество

Во Владимире не хватает двухсот учителей

А в сельских школах педагогов полный комплект
Ирина Мальцева
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Да, вот такой парадокс. Самая большая нехватка в школах крупных городов: Владимиру требуется более двухсот учителей, Коврову – 150, Александрову – чуть больше ста. А вот в сельских школах, где учится 21 тысяча ребятишек, практически нет вакансий.

- В Суздальском, Собинском, Камешковском районе в школах штат полностью укомплектован, в Меленковском районе – две вакансии, в Муромском – три. Большинство сельских школы малочисленные, там сложился устоявшийся коллектив, а новых вакансий не появляется в том числе и потому, что в следующем учебном году детей в школу пойдет меньше, чем в этом, - отметила директор областного департамента образования Ольга Беляева. - Проблема с кадрами возникает в городах и обостряется именно весной, когда педагоги устают. 30% из них – пенсионного возраста, они как раз в это время начинают предупреждать директоров, что дорабатывают последний год.

В городах не хватает учителей из-за того, что в школах появляются новые предметы, например, уроки самбо, набираются новые классы, а молодые педагоги уходят в декрет. Впрочем, в департаменте образования не считают нехватку двухсот педагогов серьезной проблемой: примерно столько педагогов ищут каждый август и последние три года решить проблему помогают выпускники. В этом году преподавать в школы пришло 190 студентов, окончивших колледжи и вузы.

- Сейчас около трети педагогов – моложе 35 лет. Но молодой директор всегда соберет молодой коллектив, это не проблема. Сложности возникают там, где сложился возрастной устоявшийся коллектив, где не всегда комфортно молодому педагогу. В этом случае они быстро уходят. Должна быть создана дружелюбная атмосфера, нужно, чтобы зрелые педагоги стали наставниками у молодежи, - заметила Ольга Беляева.

А там, где молодых педагогов не хватает, решить проблему помогает дистанционное обучение. Напрмиер, в одной из Лакинских школ, где нет учителя английского, иностранный язык школьники учат с помощью компьютеров и педагога из другой школы района. А углубленно изучать английский им помогают с помощью интернета педагоги из лингвистической гимназии №23 Владимира.

КСТАТИ

В этом году в сельских школах в шестнадцати муниципальных образованиях создадут 21 центр образования цифрового и гуманитарного профилей, потратив на это 34 миллиона рублей.

- Там появятся современные классы для занятий технологий и ОБЖ, компьютерные классы для изучения информатики, зоны изучения гуманитарных дисциплин, например, шахмат. И обязательно зоны для общения школьников, - рассказала Ольга Беляева.

Предполагается, что там сможет заниматься две с половиной тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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