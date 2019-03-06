Во Владимирской области учеников спасут от второй смены

Сегодня в регионе 14 тысяч детей в 70 школах учится во вторую смену. Особенно сложная ситуация в Кольчугинском районе, где вечером на уроки приходит каждый третий школьник, и Камешковском – там таких счастливчиков 26%. Немного лучше ситуация во Владимире и Александровском районе – здесь во вторую смену занимаются около 13% ребят.

Раз кирпичик, два кирпичик - будет школа

1 сентября откроется новая школа в Кольчугино, рассчитанная на 550 учеников. До нового учебного года закончат и строительство школы на тысячу мест в Собинке.

- В Кольчугино сейчас пять тысяч школьников, полторы тысячи из них занимаются во вторую смену, так что новая школа поможет значительно разгрузить вторую смену. А в Собинке во вторую смену учится 600 детей, поэтому мы сможем уйти от второй смены полностью и даже с запасом, - отметила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

В ближайшее время начнут строить новые школы и в деревне Купреево Гусь-Хрустального района и Камешково, правда, учиться в них ребята смогут только в 2020 году. А вот школу в микрорайоне Коммунар возводить начнут в этом году, а закончат через два года. Деньги на строительство уже есть – более 729 миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и местных бюджетов. Дополнительно 150 миллионов из федерального бюджета придут на строительство школы в селе Сновицы Суздальского района, но стройка начнется аж в 2022 году.

Будут реконструировать и старые школы. За счет капитального ремонта школы в городе Струнино добавится 150 мест, а 340 – за счет реконструкции школы №1 в Петушках. Окончательно уйти от второй смены в департаменте образования планируют к 2024 году.

Мам отпустят на работу

Будут открывать и ясли. Сейчас триста малышей от двух месяцев до трех лет ждут своей очереди в детские сады. Больше всего карапузов без места во Владимире – 256.

- В целом ситуация в нашем регионе благополучная – 82% детей ходят в детские сады. Сложности возникают в Суздальском районе, точнее – в селах Сновицы и Боголюбово, и во Владимире. Малышей, не получивших место в саду, около 300-350. Нужно дать мамам возможность работать, поэтому планируются создать дополнительные места для детей в возрасте до трех лет, сказала Ольга Беляева.

До конца года типовые ясли-сад на 108 мест, из которых половина ясельных, появятся в селах Сновицино и Боголюбово. Еще четыре ясельных пристройки, рассчитанные на пятьдесят малышей, соорудят Владимире на улицах Сурикова, 1-я Пионерская, Завадского и Крайнова, где площадь и расположение детских садов позволяет пристроить еще один корпус.