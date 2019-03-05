А поговорить? Как владимирские школьники справились с русским устным

«Русский устный», как окрестили собеседование школьники, был введен в качестве эксперимента в прошлом учебном году, а обязательным для девятиклассников стал с этого года. На нем проверяют умение понимать и пересказывать текст, общаться, отвечать на вопросы. Зачет по собеседованию - пропуск на ОГЭ. За каждый правильный ответ присваивается один балл. Максимально можно набрать 19 баллов, минимум, необходимый для допуска - 10 баллов.

Во Владимирской области в итоговом собеседовании приняло участие 13095 девятиклассников. на пересдачу, назначенную на 13 марта, явятся 197 учеников – среди них и те, кто пропустил собеседование по уважительной причине, например, по болезни, и те, кто не справился с ним. Точную цифру не справившихся не раскрывают – говорят, «не рекомендовано Рособрнадзором». Но, по слухам, больше всего не сдавших учится в сельских школах.

Спокойствие, только спокойствие!

Самым сложным для ребят оказалось справиться с волнением. Большинство, несмотря на то, что испытания проходили в родной школе, ночью не могли заснуть.

- Со стороны кажется, что все несложно: прочитать, поговорить, составить рассказ по картинке… Но на самом деле важно, какую ты цитату выберешь, на место ли ее ставишь при пересказе, где поставишь ударение. На все у тебя пятнадцать минут, на подготовку остается минуты две-три. В итоге многие набрали меньше баллов, чем могли, например, из-за повторов. Они просто волновались. Я знаю, что в нашей параллели несколько человек не сдали, - говорит Анна, девятиклассница из Юрьев-Польского.

Тяжело пришлось и стеснительным школьникам.

- Нас поделил на группы, наша попала к незнакомым учителям. Мне кажется, когда ты разговариваешь с уже привычным учителем, все легче. Многие запутались с ударениями, например, там была фамилия НовикОв, а не НОвиков. В тексте ударение стояло, но большинство пропустили. Я тоже ошиблась с ударением, но когда отвечала на вопросы. Я знала, как правильно, но повторила вслед за учительницей. Хотя в итоге у нас сдали все, только один набрал всего десять баллов, но он вообще с трудом даже стихи рассказывает, стесняется, - рассказала ученица одной из владимирских школ Ольга.

Говорить, читать и думать

Сами учителя уверены – пройти собеседование сможет каждый школьник, для этого достаточно минимальных навыков разговорной речи. Развить их можно не только беседуя о высоком, но и просто читая по десять-пятнадцать минут в день. Но признают, что проблемы есть.

- Как правило, на собеседовании школьник общается с учителем-предметником, который и задает вопросы, а оценивает его сидящий в стороне учитель русского языка. Многие из педагогов не в восторге от этого, прямо говорят, что им это не надо, некоторые действительно путают ударения, ведь русский язык – не их профессия. У нас в школе учитель, задававшая вопросы, сама неправильно ставила ударения, дети повторяли за ней. Но несмотря на это, никто из учителей не ставит целью завалить учеников. Главное – не молчать, не делать пауз, даже если потеряли мысль. Лучше возвращаться к предыдущей теме. У нас в параллели не сдал один ученик. Он просто отказался пересказывать текст, и как его не уговаривали – молчал. Другой случай – девятиклассник на все вопросы учителя повторял: «Я даже не знаю, что ответить на ваш вопрос». Чтобы успешно пройти собеседование достаточно не волноваться и вести себя в рамках приличия, - считает учитель русского языка и литературы одной из средних школ Татьяна Юрьева.