Фронтового поэта Алексея Фатьянова считали «певцом кабацкой меланхолии»

Сегодня старый фильм «Большая жизнь» кажется гимном социализму, а в свое время по нему приняли разгромное партийное постановление. Алексей Фатьянов, автор песни «Три года ты мне снилась», был особо отмечен ярлыком «певца кабацкой меланхолии». Почти так же когда-то клеймили его любимого поэта – Сергея Есенина. А ведь песни на стихи Фатьянова всю Великую Отечественную пели солдаты - в землянках, в окопах, в госпиталях. Даже не зная имени автора, а считая песни народными...

ВЯЗНИКИ - ГОРОД СНЕЖНЫЙ

Поэт, родившийся 5 марта 1919 года во владимирской глубинке - деревне Малое Петрино (сегодня это район города Вязники), провел на нашей земле лишь первые 10 лет. Но так много взял в детстве от захватывающей дух красоты здешних мест, что главные истоки песенно-поэтического дара Фатьянова долго искать не надо – они на Владимирщине: «Есть особенная нежность/ К милым с детства нам местам,/ Я за этот город снежный/ Сердце, душу – всё отдам!»

Но, вопреки свой легендарной «народности», Фатьянов поэтом «от сохи» отнюдь не был. Оба деда его старообрядцы, люди зажиточные. Родители торговали пивом, обувью из своих мастерских, владели первым частным кинотеатром в городе. Выстроили в центре Вязников двухэтажный каменный дом с колоннами (сейчас в нем музей поэта). Прямо напротив Казанского собора, где крестили маленького Алексея. После революции все отобрали большевики, но во времена НЭПа Фатьяновы снова ненадолго разбогатели.

Алексей рано увлекся поэзией, авторами начала ХХ века – Маяковский, Багрицкий, Вера Инбер, Борис Пастернак. Изучил все модные течения: футуризм, символизм, имажинизм, акмеизм, конструктивизм. И все они оказали влияние на его творчество.

В конце 1920-х в поисках лучшей доли семья Фатьяновых перебирается в Подмосковье. Будущий поэт поступает в театральную школу при Театре Красной Армии и в 1938-1939 годах уже гастролирует по стране. С 1940 года призван в армию и служит в ансамбле Орловского военного округа. Он ведущий концертных программ, самобытный чтец, он сам начинает много писать, публикует первые очерки и стихи в молодежной газете.

Фатьяновский фестивальФото: Александр ОРЛОВ

«ПУЛИ ИЩУТ БУЙНУ ГОЛОВУ МОЮ»

Война застала ансамбль под Брянском. По несколько раз в день Фатьянов выступает перед бойцами, пишет злободневные частушки и сценки, поэмы и песни. Безрезультатно просится на фронт. Впрочем, ансамбль и без того являлся фронтовым. Первое ранение Фатьянов получил при прорыве из вражеского кольца. «Мы в этот день в сердцах благословили одно-единственное слово – «месть», – напишет он позже.

Несмотря на горечь поражений первого года войны, из под его пера выходят искрометные строки. Как будто и нет беды, кроме той, что «черноглазая свела с ума». Именно такие, любовно-шуточные песни оказались особенно нужны солдатам.

На передовую Фатьянов все-таки попал. Уже на изломе войны, когда поэт-песенник работал заведующим литературной частью в Краснознаменном ансамбле песни и пляски имени Александрова, случилась одна нелепая история с участием красавца-поэта и молодой жены убеленного сединами шефа ансамбля. В итоге, Фатьянов при полном согласии всех сторон «добровольно-принудительно» отправился воевать всерьез. Сражается за древнюю венгерскую столицу Секешефехервар, второй раз ранен и награжден – медалью «За отвагу». Кстати, в приказе о награждении - уникальная формулировка: ««За чтение стихов на огневой позиции и воодушевление бойцов».

Говорят, что из всех военных песен великий полководец Георгий Жуков любил только три – «Вставай, страна огромная!», «Враги сожгли родную хату» и - больше всех – фатьяновских «Соловьев», написанных в 1942-м.

Фатьяновский фестивальФото: Александр ОРЛОВ

ВЛЮБИЛСЯ - НЕ СПРОСЯСЬ

Фатьянов всегда писал много и быстро. И всегда уже держал в голове примерный мотив будущей песни. «Давно мы дома не были", "Где ж ты, мой сад?», «Потому что мы пилоты», «Золотые огоньки», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Поет гармонь над Вологдой», «Дорога-дорога…» и «Соловьи» созданы вместе с композитором Василием Соловьевым-Седым. «На солнечной поляночке» была одна из их первых совместных работ. Композитор к тому времени уже написал популярные песни военных лет «Играй, мой баян» и знаменитый «Вечер на рейде». А вот 23-летний поэт только начинал свой творческий путь.

Недруги винили поэзию Фатьянова именно за то, в чем она была особенно сильна – в любовный пыл. «Снятся бойцу карие глаза…», «Возвращусь, чтобы с веткой сирени бросить в руки твои – любовь», «Кровь к вискам бросается – до чего красавица», «Никакая на свете другая не заменит тебя вовек»… Именно такую девушку, о которой не раз писал, встретил Фатьянов в 1946-м году.

Случайное знакомство в один момент решило жизнь знаменитого поэта и бывалого бойца. Почтительно придя к будущей теще свататься, на вопрос «А Галя согласна?», Фатьянов простодушно признался, что он и не спрашивал. Да и что спрашивать, когда слова для нее сами собой сложились в стихи: «Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною…» Алексею тогда было 27 лет, по тем временам он уже считался женихом староватым… Наверное, потому и написал: «Что не сбылось, то сбудется./ Когда уходит молодость, еще сильнее любится».

200 ПЕСЕН В 40 ЛЕТ

На его слова пишут композиторы Мокроусов, Богословский, Блантер, Новиков, Хачатурян, Жуковский, Бирюков… Следуют заказы и на песни для спектаклей и многочисленных (около 20!) кинофильмов. Родились дочка Алена и сын Никита. В небольшой квартирке на Первой Бородинской молодая хозяйка устраивает едва ли не самый хлебосольный и открытый дом в Москве. Друзья прозвали его "Гостиница "Фатьяновская".

Именно оттуда идет настроение безграничного счастья и любви, которое пронизывает послевоенные стихи и песни поэта: «Улыбнись мне, родная, отбросим все, что радость мешает встречать…», «Мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести», «Легко ему шагается».

Было и много заказных, с частушечным налетом песен: «На крылечке твоем», «Хвастать, милая, не стану», «Мы, друзья, перелетные птицы», «Ромашка моя». В наши дни просто бросается в газа, что все это не «кабацкая лирика», а шедевры - без грамма пошлости.

В 1957 году выходит фильм «Дом, в котором я живу» с песней Фатьянова «Тишина за Рогожской заставой». Скромная мелодрама на фоне великой войны обрела масштаб народной трагедии. Фильм Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице» вышел годом раньше. И – нетипичный случай – текст «Когда весна придет, не знаю» написались после музыки и очень непросто. Тогда казалось – что впереди еще множество творческих побед. Не хватило здоровья. В 40-лет его настиг инфаркт – прямо на борту речного пароходика, который вез поэта по Москве-реке.

КСТАТИ

Александр Твардовский: «Меня забудут, а тебя – будут петь!»

Алексей Фатьянов очень дружил с другим фронтовым поэтом - Александром Твардовским. Жена Фатьянова вспоминала: «Если в восемь утра раздастся звонок в дверь, мы уже знали – это или молочница пришла или Твардовский». Сам поэт подтвердит это сродство прямым свидетельством в поэме «Иван Бровкин»: «Это я, ваш Ваня Бровкин, Васи Теркина родня!..»

И даже стихи их перекликались. У Фатьянова в «Тальяночке»:

«Пришло письмо летучее

В заснеженную даль,

Что ждёт… Что в крайнем случае

Согласна на медаль».

У Твардовского в «Василии Теркине»:

«Нет, ребята, я не гордый.

Не загадывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?

Я согласен на медаль.».

Но Твардовский в своем журнале «Новый мир» Фатьянова не печатал. И как-то раз посетовал: «Тебе, Алеша, хорошо – тебя всегда будут петь, а меня кто будет после смерти читать – позабудут».