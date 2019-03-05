Во Владимирской области начали борьбу с контрафактным бензином

Торгово-промышленная палата Владимирской области намерена всерьез взяться за борьбу с безакцизным некачественным дизтопливом. Из-за махинаций недобросовестных АЗС региональный дорожный фонд недополучил почти 700 миллионов рублей на акцизах только за 2018 год.

Региональный бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков объяснил, что проблемы с дистиллятом возникли из-за недобросовестной конкуренции. У операторов топливного рынка создалась иллюзия, что раз проверки проходят пару раз в год, то в перерывах свой бизнес можно вести «грязно». Примерно как в школе можно было не учить уроки, если недавно был у доски.

Президент Топливной ассоциации Владимирской области Рустам Вишняков уточнил: местных операторов на региональном рынке остались единицы, т.к. автозаправочные станции скупают федеральные сети.

Чтобы остановить торговлю некачественными нефтепродуктами, Рустам Вишняков предложил обратить внимание на закон о госзакупках. Главный критерий в них - цена, а не качество. Именно поэтому государственные и муниципальные контракты часто получают поставщики контрафактного топлива. Необходимо через Госдуму добиваться введения института предквалификации в отношении потенциальных участников торгов.

В борьбе с дистиллятом общественники заручились поддержкой прокуратуры – по их сигналам «око государево» будет сразу останавливать продажи на недобросовестных АЗС. В одной связке с народными контролерами также будут действовать Росстандарт, Роспотребнадзор, МЧС, а с лета – еще и Рострудинспекция.