2019-03-04T15:06:10+03:00
Общество

Во Владимире хрупкая продавщица отправила в нокаут пьяного дебошира

22-летняя Карина несколько лет занималась тайским боксом
Валерия Рудометова
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Владимирская продавщица маркетбара Карина Еремеева своей смелостью и ударами поразила десятки тысяч пользователей соцсетей, в том числе британского бойца популярного в мире чемпионата UFC Даррена Тилла. Боец смешанного стиля опубликовал в Инстаграм видео, как хрупкая девушка отправила в нокаут пьяного покупателя. Тот колотил незнакомца, стоявшего в очереди, об холодильник, а Карина, стоявшая за прилавком, решилась подойти к нападавшему мужчине и заступиться.

«Он бы ему голову разбил!»

Видео снято в декабре 2016 года, Карине Еремеевой на тот момент было 22 года. Она работала в ночные смены и не раз видела буйных посетителей, но до серьезных драк не доходило. До того декабрьского дня.

Продавщица из Владимира.

Крайними в очереди стояли два выпивших мужчины, судя по всему, знакомы они не были. Один, видимо, случайно задел второго, а тот (здоровяк, между прочим) в ответ набросился и стал бить «обидчика» головой об холодильник.

- В магазине была очередь, поэтому я не сразу заметила, что случилось. Среагировала только после сильного звука и увидела, что покупатель бьет другого головой об холодильник. Он бы ему точно голову разбил! Пришлось действовать быстро и применять навыки, полученные на уроках бокса. Но нападавший не успокаивался и хотел налететь уже на меня. Мало того, еще плюнул! Тогда пришлось ударить во второй раз. Здоровый мужчина повалился на пол, а я вернулась за кассу. Конечно, на место вызвала «скорую помощь» и полицию, - говорила отважная девушка. - Нападавшего я до этого не знала, а вот потерпевшего часто видела в магазине — местный пьянчужка, но никогда никого не обижал, всегда был спокойным. После случившегося даже руку мне пожал.

Дальше видео обрывается, и никто не знает, что было потом. Как рассказала Карина, мужчина, который устроил дебош, больше не смог встать, но минут 10 лежал на полу и всех оскорблял. Прибывшие медики диагностировали у него перелом лодыжки.

- Я сама помогала врачам накладывать ему шину. Через несколько дней этот мужчина приходил с извинениями. Расстались мы, так скажем, друзьями, - говорит девушка.

В жизни Карина добрая и жизнерадостная девушка

В жизни Карина добрая и жизнерадостная девушка

Спустя 2 месяца пришлось уйти

Руководство магазина до сих пор не понимает: как хрупкая девушка двадцати двух лет со второго раза «вырубила» такого здоровяка. Но своей сотрудницей восхищаются и гордятся. В общей сложности Карина проработала у них 4 года.

- В магазине такое бывало крайне редко. Но после случая с Кариной мы установили тревожные кнопки. Чуть что — на место приедет полиция. Конечно, всех поразила отважность продавщицы. Только сейчас она у нас не работает, - сообщил представитель маркетбара Александр.

Карина Еремеева спустя 2 месяца после инцидента познакомилась с будущим мужем, кстати говоря, тоже покупателем. Он был против ночной работы, и поэтому девушке пришлось уволиться. Сейчас Карина находится в декретном отпуске. С супругом воспитывают двоих детей, младшему скоро исполнится год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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