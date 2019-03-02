Жительницу Владимира от своры диких собак спасли росгвардейцы

В районе улицы Добросельской в конце февраля бездомные собаки набросились на женщину, которая до сих пор лежит в больнице и не помнит, кто ей помог. И только сейчас «скромные спасители», отогнавшие от пострадавшей свору диких животных, наконец-то объявились. Ими оказались сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии старшина полиции Денис Алексеев и старший прапорщик полиции Сергей Жуков.

В этот день росгвардейцы патрулировали улицу Добросельскую. Они услышали лай разъяренных собак и побежали проверить, что случилось. И увидели - больше 15 собак бросались на лежащего на земле человека. Росгвардейцы дубинками и ногами разогнали свору собак, вызвали «скорую» и, пока медики ехали, оказали покусанной женщине первую помощь.

Как позже выяснялось, пострадавшей от нападения бездомных собак оказалась 44-летняя местная жительница. Ее с множественными ранами доставили в реанимацию городской больницы. Сейчас состояние пострадавшей нормализовалось, женщину перевели из реанимации в отделение травматологии.

- Мы буквально вчера узнали о том, что наши сотрудники спасли женщину. Росгвардейцы оказались скромными ребятами, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Старшина полиции Денис Алексеев и старший прапорщик полиции Сергей Жуков.

Напомним, что в прошлом месяце это был не единичный случай, когда собаки набрасывались на жителей в районе Доброго. 26 февраля у гаражей нашли покусанного 21-летнего парня, который потом скончался. Правда, по результатам экспертизы молодой человек умер не от укусов животных. Предположительно, парень употреблял психотропные вещества и у него зафиксировали переохлаждение.

Стаи бродячих собак терроризируют горожан на всех городских окраинах. Ветеринар, руководитель приюта для бездомных животных «Атлант» Лариса Гвоздева рассказала, в каких районах Владимира надо быть особенно осторожными.

Самые большие стаи собак бегают Добром, особенно в частном секторе и около гаражей.

- Также животные прибегают к дачным поселкам — это самые опасные районы. А меньше всего вероятности встретить стаю у многоэтажек, - говорила Лариса Гвоздева и дала несколько советов на случай нападения.

1. Ни в коем случае не убегать от своры собак.

2. Не кричать на собак.

3. Прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть и не дать укусить себя сзади. Возьмите в руки что-нибудь из своей верхней одежды (куртку, рубашку) и выставьте это перед собой на вытянутых руках. Собака инстинктивно это схватит и потянет на себя.

4. Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены: поднимите с земли палку, ветку, камень.

5. Самое неправильное – это страх перед собакой. Некоторые падают и закрывают голову руками. В этом случае вы точно пострадаете сильнее.

6. Больше всего собаки реагируют на запах алкоголя, из-за этого и нападают.

7. Чаще бездомные собаки нападают на детей, так как они меньше и выглядят беззащитнее. Детям, если они видят поблизости собак, стоит зайти в магазин или пойти другой дорогой.

8. Когда собака нападает с лаем, опасность невелика. Она так пугает, прогоняя с территории, где вы находитесь. Нужно просто тихонько уйти.