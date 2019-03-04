Владимирская "Художка" может лишиться инвестора

Подмосковный инвестор владимирской "Художки" задолжал более 500 тысяч рублей за аренду земельного участка и 155 тысяч за неисполнение сроков работ по реставрации памятника. На минувшей неделе состоялся арбитражный суд, который постановил выплатить эти деньги, дело направлено на исполнение судебным приставам. В мэрии все еще надеются договориться с концессионером, но пока дальше разговоров и судов дело не идет.

Инвестора "Художке" искали долго и тяжело. Последние зрители покинули кинозал почти десять лет назад. Все это время первая владимирская синематека, появившаяся более ста лет назад, постепенно ветшала и копила долги. Из-за непростого статуса памятника культуры, сделать из "Художки" кафе или офисный центр нельзя по закону, инвестор обязан сохранить первоначальное предназначение здания. Концессионера удалось найти в прошлом году не без помощи прежнего руководства области. Бывший вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков буквально настаивал на подписании соглашения с подмосковной фирмой "Лилу Продакшн".

Интерьер кинотеатраФото: Сергей МОРКОВКИН

Открыть кинотеатр предполагалось 1 августа 2020 года, инвестор обещал вложить 150 миллионов рублей. Ради такого дела мэрия даже разрешила сделать к кинотеатру пристройку. Но за год дело не сдвинулось с мертвой точки. Все, на что хватило запала подмосковных концессионеров - покрасить фасад здания в самом центре города.

По графику реконструкции еще в прошлом году "Лилу Продакшн" должна была привести в порядок старую крышу кинотеатра. Кроме того, нужно было разработать план реконструкции и согласовать его с госинспекцией по охране памятников архитектуры. Ни того, ни другого не произошло.

- Мы вынуждены обращаться в суды, потому что концессионное соглашение, нуждается в том, чтобы его исполняли как минимум обе стороны, - пояснил официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович в эфире радио "КП-Владимир" (104,3 FM). - Но на данный момент пока еще уважаемый концессионер срывает график выполнения работ. И всякий раз уверяет нас в процессе переговоров, что непременно вернется в график. Но уговоры уговорами, а деньги дороже.

Кинозал кинотеатра "Художественный"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Впрочем, судя по картотеке арбитражного суда Владимирской области, дела у "ЛиЛу Продакшн" обстоят так себе. Компания требует признать своего же гендиректора банкротом. В финансовом отчете компании расходы превышают доходы на 2 миллиона рублей. Кроме того, на имя учредителя зарегистрированы сразу две фирмы с названием "ЛиЛу Продакшн", одна из которых уже банкрот.

- На сегодня концессия продолжается, и у нас нет законных оснований для расторжения договора. Вы прекрасно помните, каким непростым был поиск достойного инвестора, - отметил официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович в эфире радио "КП-Владимир" (104,3 FM). - Но если все закончится лишь обещаниями, то мы будем ставить вопрос о разрыве соглашения.