Владельцев владимирских АЗС отчитали за некачественное топливо и накрутку цен

Результаты проверок, которые с ноября проводили во Владимирской области участники проекта «Трасса: контроль качества», стали поводом для того, чтобы 1 марта в Торгово-промышленной палате собрать владельцев заправок и «серьезно поговорить». Претензий немало. Тыкать пальцами в конкретных нарушителей никто не собирался, говорили о проблемах заправок в общем. Тем более, что основные нарушения везде одни и те же: огнетушителей нет, в бак вместо дизельного топлива наливают печное, а цены на рекламной стеле расходятся с реальными — каждый литр при оплате становится в среднем на 2 рубля дороже.

- Заманивают низкой ценой, показывают, что дешево, чтобы дизелист заехал сюда и взял это дешевое топливо, а реально оно стоит больше, - заявил еще во время проверки координатор проекта «Трасса: контроль качества» Сергей Федяев.

Чем это оборачивается — догадаться нетрудно. В соцсетях за этот период появились сотни жалоб на АЗС. Некоторым водителям даже пришлось делать дорогостоящий ремонт после заправки.

- Все мы за рулём ездим, все мы понимаем, насколько это опасно. У меня был пример два года назад, когда у меня легковая машина потеряла мощность на обгоне на Пекинке, я это никогда не забуду. И эту заправку тоже никогда не забуду, — заметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Дмитрий Третьяков.

После проверок в Гусь-Хрустальном, например, ситуация с АЗС заметно улучшилась — повторный рейд не выявил ни одного нарушения, тогда как во Владимире существенно ничего не поменялось. Общественникам приходится идти дальше, чем просто разговоры:

- С Роспотребнадзором мы сейчас отрабатываем механизм взаимодействия. Материалы по нарушениям гигиенических норм мы будем передавать в Роспотребнадзор для более жесткого реагирования, потому что избавить нашу Владимирскую область от засилья дистиллята можно только комплексно, — заявил руководитель проекта «Трасса: контроль качества и безопасности» Алексей Смирнов.

Как такового диалога не получилось - говорили только общественники, а владельцы заправок сидели молча и смотрели грустными глазами в свои телефоны. Хотя, по словам общественников, при личных разговорах бизнесмены вели себя иначе. Кто-то даже говорил, что дистиллят специально держат на заправках, «потому что дальнобойщики просят».

Остается надежда, что после встречи владельцы владимирских АЗС всерьез задумаются об устранении своих проблем, иначе вскоре у них могут быть проблемы масштабнее, чем «серьезные разговоры». Они в свою очередь заявили, что все услышали, вопросов нет, а значит и цель должна быть ясна.