2019-03-03T12:23:53+03:00
Общество

Средняя ставка по ипотеке во Владимире - 9,5%

Но можно получить кредит и под меньший процент
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В России в ближайшее время начнут снижаться ставки по ипотеке - в февральском послании Федеральному Собранию президент поставил задачу снизить их до 8 процентов и менее.

Во Владимире средняя ставка по жилищному кредиту в коммерческом банке составляет сейчас 9,5%, с 2016 года она снизилась на 3 процента.

Чуть ниже ставки во владимирском городском ипотечном фонде. Там жилищные кредиты выдают по средней ставке 9 процентов. В 2018 году городской ипотечный фонд выдал 769 кредитов на общую сумму 892 млн руб.

Есть и варианты получить кредит по более низкой ставке. Для семей, где родился второй, третий и так далее ребенок, существует «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по этой прогламме банки выдают льготные кредиты по ставке от 6 до 8 процентов. Таких кредитов тоже достаточно много.

А вот бесплатного жилья негусто. В прошлом году бесплатные квартиры или субсидии на их приобретение получили 170 владимирских семей. 57 семей получили жилье из муниципального жилого фонда по договорам социального найма.

Потихоньку идет расселение аварийного жилья. Пока что полностью расселены по программе сноса ветхого жилья дома, которые признаны аварийными до 2012 года. Из домов, которые попали в программу сноса после 1 янваля 2012 года, пока что расселены одиннадцать. По данным городской администрации, сегодня во Владимире требуется расселение еще 50 аварийных жилых домов. Средства в городском бюджете на эти цели уже заложены, ждут софинансирования из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Идет процесс удушения»: уральский миллиардер о скором закрытии чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле
В 80 лет Владислав Тетюхин вложил все состояние в строительство современного медицинского центра. А в этом году Минздрав на 25% сократил ему количество пациентов, которых он может принимать бесплатно
Геннадий Онищенко, президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства
Об этом известный политик, возглавивший вместо Иосифа Кобзона общественную организацию, заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "КП" [аудио]
Новости 24
Владимирца арестовали за нецензурную брань
В Гусь-Хрустальном восстановят спортивную школу
Владимирец ограбил и избил знакомого
Во Владимире откроется выставка к 100-летию поэта Фатьянова
Во Владимирском театре драмы состоялась премьера спектакля "Доходное место"
В Вязниковском районе лейтенант полиции вывел из горящего дома семью с детьми
В судогодском магазине продавали мясо без маркировок и документов
В Юрьев-Польском нетрезвую автоледи наказали исправительными работами
Во Владимирской области задержали шестерых закладчиков наркотиков
Вязниковцы воровали металл и сдавали его в пункт приема
Владимирцам расскажут о кори по телефону "горячей линии"
Владимирцев приглашают на бесплатный IQ-тренинг
Жители улицы Фатьянова получат открытки, посвященные знаменитому земляку
Владимирцев обвиняют в обмане страховой компании
Владимирская мэрия предлагает горожанам выбрать сквер для благоустройства
"Яндекс" начал строительство второй очереди дата-центра под Владимиром
Житель Владимира получил 11 лет колонии за растление малолетних
Владимирские налоговики собрали за 2018 год 80 миллиардов рублей
На Комиссаровском пруду устроят посиделки с чаем из коллекционных самоваров
Директор "Ковровского электромеханического завода" Владимир Лебедев решил уйти из Законодательного Собрания
В Гусь-Хрустальном районе открылся современный ФАП
Во Владимире ищут родственников участника Великой Отечественной войны Ивана Карева
Владимирские спортсмены завоевали 4 медали на первенстве России по классическому жиму лёжа
В Гусь-Хрустальном районе откроется новый Центр культурного развития
В Камешковском районе депутат избил депутата
Спортсменка из Лакинска выиграла чемпионат России по спорту ПОДА
Родители мальчика из Суздаля, погибшего на военных сборах, получат компенсацию в размере 150000 рублей
"Газпром" пересмотрит график погашения долгов Владимирской области
Пятерых жителей Владимирской области осудят за вождение в нетрезвом виде