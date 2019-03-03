Средняя ставка по ипотеке во Владимире - 9,5%

В России в ближайшее время начнут снижаться ставки по ипотеке - в февральском послании Федеральному Собранию президент поставил задачу снизить их до 8 процентов и менее.

Во Владимире средняя ставка по жилищному кредиту в коммерческом банке составляет сейчас 9,5%, с 2016 года она снизилась на 3 процента.

Чуть ниже ставки во владимирском городском ипотечном фонде. Там жилищные кредиты выдают по средней ставке 9 процентов. В 2018 году городской ипотечный фонд выдал 769 кредитов на общую сумму 892 млн руб.

Есть и варианты получить кредит по более низкой ставке. Для семей, где родился второй, третий и так далее ребенок, существует «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по этой прогламме банки выдают льготные кредиты по ставке от 6 до 8 процентов. Таких кредитов тоже достаточно много.

А вот бесплатного жилья негусто. В прошлом году бесплатные квартиры или субсидии на их приобретение получили 170 владимирских семей. 57 семей получили жилье из муниципального жилого фонда по договорам социального найма.

Потихоньку идет расселение аварийного жилья. Пока что полностью расселены по программе сноса ветхого жилья дома, которые признаны аварийными до 2012 года. Из домов, которые попали в программу сноса после 1 янваля 2012 года, пока что расселены одиннадцать. По данным городской администрации, сегодня во Владимире требуется расселение еще 50 аварийных жилых домов. Средства в городском бюджете на эти цели уже заложены, ждут софинансирования из областного бюджета.