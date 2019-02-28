Виновного в гибели 17-летней школьницы под Александровом не могут найти 2 месяца

1 января 2019 года 17-летняя Настя Тихонович из Александрова была в гостях в соседней деревне Большое Каринское. Вечером с друзьями возвращалась домой. Постояли на остановке, но автобус так и не пришел. Решили идти пешком 8 километров до Александрова. Но домой Насте уже не суждено было вернуться. Через несколько минут на обочине девочку снесла машина. Настя впала в кому и больше не приходила в себя. Умерла девушка 6 января.

С тех пор прошло два месяца, но виновник аварии не установлен, а уголовное дело не возбуждено. Хотя известно, кто был за рулем сбившей Настю машины. Более того, матери девочки не рассказали, что же все-таки случилось 1 января.

«Когда машина с гулким ревом тебя с обочины снесла»

- Настя шла по обочине с двумя друзьями — парнем и девушкой. По дороге гнали две машины, одна из которых - «Киа Соренто» - пошла на обгон. Все случилось так неожиданно, что друзья не поняли, в чем дело. А на дороге уже лежала моя сбитая дочь и истекала кровью, - рассказала мама Насти Юлия Тихонович. - Водитель «Киа» сбил Настю так, что она перелетела через машину. Может быть, автомобиль занесло, может, скорость была слишком высокой и водитель не справился с управлением…

Друзья стали звонить родителям: «Мам, тут Настю сбила машина, она лежит на трассе, мы не можем ей помочь, выезжайте». Водитель «Киа Соренто» не уехал с места ДТП, наоборот, как сказали потом маме, сам вызвал «скорую помощь». Но «скорой» не дождались: видя, что девочка умирает, друзья остановили попутку и поехали в Александровскую больницу.

- Мы добрались до больницы на такси за считанные минуты. Нам в этот момент не нужны были объяснения: кто виновник и как это случилось — главное, чтобы выжила дочь. Ей делали операцию 6 часов, мы все до последнего, с трясущимися руками и успокоительным, сидели в больничном коридоре и ждали новостей. Когда к нам подходил врач, я думала про себя: «Ну скажи, что она жива, пожалуйста, скажи, что вы ее поднимите». Но Настя впала в кому. У нее диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, открытые переломы костей ног, травмы внутренних органов, разрыв печени. Она потеряла 4 литра крови. Мы верили до последнего, что случится чудо, что мы вновь услышим ее голос, обнимем, поцелуем,- вспоминает Юлия.

Анастасию смогли «продержать» в реанимации еще несколько дней. 6 января Настя Тихонович умерла, не дожив 12 дней до совершеннолетия. На похоронах были не только знакомые, но и десятки жителей Александрова. Они пришли разделить горе матери, у которой отняли единственную дочь. На отпевании в храме было больше 150 человек.

- После похорон я приходила в полицию, спрашивала, возбудили ли уголовное дело, ведь водитель, сбивший моего ребенка, известен. Мне говорили: «Нет, дело не возбуждено. Сейчас проводится проверка». Нужно найти свидетелей, желательно тех, у кого в машине был установлен видеорегистратор. У водителя, сбившего Настю на «Киа Соренто», этого регистратора не было, поэтому никто не может восстановить полную картину происшествия, никто не знает, кто виноват, - рассказывает Юлия. - А в ГИБДД, когда Настя была еще жива, мне вообще говорили, что это она нарушила правила дорожного движения, и ей хотели выписать административный протокол. Представляете? А уголовное дело по факту гибели не возбуждают.

«Я везучая, я обязательно поступлю»

Дико, но в Александрове нашлись те, кто утверждал, что подростки шли пьяными и сами бросались под колеса.

- Мне и так сложно пережить смерть родной дочери, я плачу каждый день, пишу ей стихи, а тут еще на нее наговаривают. Она практически не употребляла спиртного! Настя вообще занималась спортом, бегала кроссы по 20 километров, в апреле должна была получить золотой знак ГТО, да только теперь он ей не нужен… Мы хотели поступать в военное училище или в МВД, готовились к ЕГЭ, участвовали в олимпиадах. Она всегда кричала: «Я везучая, я обязательно поступлю». А вот видите, какая везучая оказалась. Все оборвалось за секунды. А я теперь не знаю, как без нее жить, она была моим смыслом, - плачет женщина.

Через месяц после смерти дочери Юлия Тихонович, устав ждать, пока полиция найдет свидетелей, стала сама размещать в интернете просьбы о помощи: «Если кто-нибудь из вас 1 января в 19.00 проезжал по данному маршруту и видеорегистратор зафиксировал момент совершения ДТП, помогите, предоставьте информацию». Откликнулись... мошенники: Юлии стали звонить с условиями, что видео предоставят только после оплаты. И таких звонков было несколько в день.

- Мы понимаем, что Настю уже не вернуть, но водитель должен нести ответственность. Мне все говорят: «Ждите, ждите, идет проверка». Но ждать уже невозможно, сердце кровью обливается. Я не могу передать, как это больно, и не могу смириться с ее потерей, я даже вещи ее не разобрала. Так и лежит у нее в комнате все, как было при ней.

Начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, капитан внутренней службы Ирина Гавриченко пояснила, почему проверка затянулась. Экспертиза — дело длительное.

- Пока не получены результаты еще двух экспертиз. Как только мы получим результаты, так и примем процессуальное решение. И только потом будет идти речь: возбуждать уголовное дело или нет. Потому что уголовно-процессуальный кодекс предписывает определенный порядок, - сказала Ирина Гавриченко.

Сейчас последняя надежда матери — найти хотя бы одного свидетеля с видеорегистратором, который поможет разобраться, что же случилось в первый день 2019 года на самом деле.

- Не поверю, что на трассе были только эти две машины, да еще без видеорегистраторов. Должен же был хоть кто-то еще проехать! - говорила мама Насти. - Поймите меня правильно: мы не можем возвратиться в тот роковой день, но можем добиться справедливости. В сотни раз больнее, когда кто-то моментально унес жизнь твоей родной дочери, а сам продолжает жить как прежде.

КОНКРЕТНО

Если вы 1 января 2019 года проезжали по дороге «Александров - Б. Каринское - Струнино» и стали свидетелем произошедшего, напишите на личную страницу Юлии Тихонович или позвоните в редакцию 44-13-43. Важна даже самая маленькая зацепка.