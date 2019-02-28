Во Владимире сдать ртутные лампы и батарейки можно только в трех местах

До сих пор многие владимирцы, увы, не знают, что выбрасывать энергосберегающие лампочки и батарейки в обычный мусорный контейнер нельзя. В лампах содержится опасная ртуть, о вреде которой знают даже дети, а в батарейках - щелочь и электролиты. Когда батарейка или аккумулятор попадают на свалку, в процессе коррозии и разрушения корпуса токсичные вещества проникают прямиком в почву и грунтовые воды, а после мусоросжигательного завода добираются и до атмосферы. Конечно, те же энергосберегающие лампы служат не меньше трех лет, но и они рано или поздно перегорают. Так куда везти такой опасный мусор во Владимире? Лично у меня бросить их в мусорку рука не поднимается. Хотя многие это делают, и тем самым создают массу проблем.

- По нормативам в любой управляющей компании, если ее сотрудники заметят хотя бы одну батарейку или ртутную лампу в своем контейнере, должны немедленно сообщить в соответствующую инстанцию, чтобы весь мусор из контейнера увезли на спецутилизацию, - рассказал главный эколог города Сергей Сухопаров. - Иначе во время захоронения отходов или же их хранения все вредные вещества и химикаты уйдут в почву. Поэтому мы настоятельно просим жителей города сдавать лампочки и батарейки в специальные контейнеры.

Во Владимире специальных мест для утилизации опасных предметов всего три. И это на город с населением почти 360 тысяч человек.

Сдать батарейки можно по следующим адресам:

1. Информационный центр по атомной энергии (Октябрьский проспект, дом 3 (здание казначейства, вход со двора через шлагбаум) работает с понедельника по пятницу 9.00 до 18.00, контактные телефоны- 8 (4922) 32–67–22, 8 (903) 832 22 27);

2. Гипермаркет «Глобус» (адрес: г. Владимир, Суздальский проспект, д.28, контактный телефон – 8(4922) 37-68-66). Установленный контейнер также рассчитан также на прием градусников и ртутных ламп;

3. Учебные корпуса ВлГУ (установлен специальный контейнер красного цвета).

Вообще такие контейнеры должны у себя ставить и управляющие компании, но никто этого не делает.