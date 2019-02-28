Во Владимире осудили мошенников, занимавшихся автоподставами

В махинациях с целью обмануть страховую компанию обвинили троих жителей Владимира. Как выяснило следствие, все трое сговорились имитировать ДТП, чтобы получить страховые выплаты.

Инсценировку устроили 29 мая 2017 года примерно в десять вечера на дороге около поворота на деревню Кузьмино Собинского района. Автомобиль «Ауди А4», за рулём которого находился один из троицы, задел по касательной автомобиль ВАЗ 21074, где сидели двое других мошенников - один за рулем, второй на пассажирском месте. Вызвали ГИБДД, инспектор составил протокол и зафиксировал аварию без пострадавших. Обе машины выглядели сильно побитыми. Однако, как выяснилось впоследствии, и «Ауди», и ВАЗ были повреждены задолго до подставного ДТП.

Владелец «Жигулей» (сидевший, кстати, на пассажирском месте) обратился в страховую компанию и получил выплату - 189300 рублей. Деньги поделили, водителю и пассажиру «Жигулей» досталось 10000 и 6000 рублей, остальное получил водитель «Ауди». И все бы сошло троице с рук, если бы водитель «Ауди» не решил, что на ремонт пострадавшей машины ему этого мало. Он потребовал от страховой компании еще около 100 тысяч. Тут ему не только отказали, но и начали дотошную проверку с экспертизами. Выяснилось, что все ДТП было подставным.

На троицу завели уголовное дело, и вот Фрунзенский районный суд вынес приговор. Водитель «Ауди» получил 480 часов обязательных работ, водитель автомобиля ВАЗ - 360 часов обязательных работ. А вот пассажир и владелец «Жигулей» отделался штрафом в 20000 рублей.