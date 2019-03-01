Собачья жизнь: владимирские депутаты решили бороться с дикими стаями

Владимирцы всерьез напуганы стаями одичавших собак, нападающих на людей. Напомним, 26 февраля в машине «Скорой помощи» умер молодой мужчина, которого покусали бездомные псы в гаражном кооперативе «Восток-2» в Добром, еще одна горожанка после встречи с собачьей стаей попала в больницу, да и в травмпункт укушенные владимирцы обращались не раз.

Собаки нападают по всему городу

На расплодившихся в Добром бездомных животных горожане жаловались уже несколько месяцев. Еще осенью звери атаковали припаркованные автомобили и бросались на людей, но на жалобы жителей до последних трагических случаев никто не реагировал. 27 февраля на очередном заседании горсовета депутат Дмитрий Павлов поднял внеплановую, но злободневную тему, рассказав, что за сутки горожане сообщили ему о нескольких десятках случаев нападения бездомных животных на детей и взрослых. Стаи одичавших животных обитают во всех районах города: около школы №41 стая бездомных собак покусала ребенка, на улице Полины Осипенко животные напали на возвращающихся из садика маму с малышом, на улице Офицерской пес вырвал кусок пуховика у женщины, около школы №28 на улице Добросельской стая бродячих собак пугает детей.

Сейчас отловом и стерилизацией бродячих собак во Владимире занимается компания «Амест», у которой, по словам чиновников, есть для этого все необходимое: сачки и машина. Она выиграла конкурс, но на безальтернативной основе - других желающих решать проблему бездомных животных просто не было. На отлов, стерилизацию, содержание и другую работу с бездомными животными в год из бюджета тратится шесть миллионов рублей. Но этих денег, как выяснилось, недостаточно.

- Отлов, содержание и работа с животными - это государственные полномочия, которые переданы из области на муниципальный уровень с финансированием. Оно составляет шесть миллионов. Что такое шесть миллионов рублей для такой огромной работы? Почти ничего, - отметил первый заместитель главы администрации города Владимира Владимир Гарев.

Приют для кошек и собак

Решить проблему планируется с помощью рабочей группы, куда войдут не только представители городской администрации и депутаты, но и зоозащитники, ветеринары, волонтеры, представители ООО «Амест», владимирские родители и пострадавшие от собачьих стай. Им предстоит создать дорожную карту по решению «собачьей» проблемы, предусмотрев дополнительное финансирование. Получить его надеются в том числе и из областного бюджета. Также Дмитрий Павлов предложил подумать и над созданием муниципального приюта для бездомных собак и кошек. Когда именно группа закончит свою работу пока неизвестно, но планируется, что это произойдет в кратчайшие сроки.

Кстати, предполагается, что рабочая группа займется не только проблемами бездомных животных, но и домашних питомцев, которые потенциально могут угрожать владимирцам. Речь идет в том числе о бойцовых породах собак. Чиновникам, депутатам и общественникам предстоит придумать, как урегулировать проблему на законодательном уровне.