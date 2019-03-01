Общественный транспорт по Лыбедской магистрали не поедет

Еще летом прошлого года на Лыбедской магистрали появился небольшой участок с контактной линией для троллейбусов - там «десятки» выезжают с улицы Усти-на-Лабе. И примерно в то же время на Яндекс.Картах появились обозначения остановок общественного транспорта на Лыбедской магистрали. А сами остановочные павильоны стоят там уже больше года. Казалось, что открытие движения по новой дороге не за горами. Тем не менее, автобусы и троллейбусы по магистрали так и не поехали.

- Администрация города проговаривала вопрос запуска регулярных маршрутов по Лыбедской магистрали, - поясняет официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Однако перевозчики не горят желанием пускать транспорт по этой дороге. Ее в первую очередь строили для вывода транзитных потоков.

Проще говоря, пассажироперевозчикам не нужна дорога, на которой нет жилых домов, а значит и нет потенциальных пассажиров. Единственные владимирцы, которых могли бы заинтересовать автобусы на Лыбедской магистрали - жители улицы Луначарского. Но тогда им придется долго идти к переходу через овраг. Получается, что подняться на улицу Мира даже проще.

Сейчас общественный транспорт ходит по Лыбедской магистрали только в праздничные дни, когда перекрыт центр города. Остановки находятся у лестниц, ведущих в центр города. Одна у стадиона "Лыбедь", другая - у института потребкооперации. Судя по сервису Яндекс.Транспорт, остановка у стадиона была названа в его честь, второй остановке название так и не придумали.