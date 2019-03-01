Владимирцев научат очищать голову и плести кружева

На трехдневном фестивале гости смогут полюбоваться на искусные поделки на ярмарке мастеров и выставку работ художников Владимирской области, полакомиться плюшками и булочками в кулинарной зоне, а также насладиться музыкально-поэтическими концертами. Ждет посетителей и новинка: выставка-продажа работ предприятий родного региона, например, Гусевского хрустального завода, Центра традиционной Мстерской миниатюры, фабрики «Ковровская глиняная игрушка». Но главное, что привлекает владимирцев – нон-стопом идущие мастер-классы.

Лыко вяжем!

С детства мечтали освоить резьбу по дереву, почувствовать себя волшебником или приобщиться к своим корням? Все три дня на втором этаже в Зеркальном зале будут учить правильно варить мыло, крутить куклы-обереги, резать и расписывать дерево, плести из ивового прута и многое другое. Также 1 и 3 марта всех желающих научат плести из лыка, а 3 марта, в воскресенье, покажут, как плести кружева на коклюшках и как создавать мандалы из ниток.

Фото: официальная группа фестиваля "Вконтакте"Фото: ВКонтакте

Чудо в перьях

Хотите приготовить оригинальные подарки на 8 марта любимым женщинам? Загляните в Сиреневый зал! 1-2 марта там научат расписывать тело хной и делать украшения из перьев для волос, а 2 марта с 14:00 - мастерить украшения из специальной проволоки «мемори».

Продвинутых умельцев все три дня ждут в Розовом фойе на втором этаже, где можно будет изготовить сувениры из стекла и посмотреть мастер-шоу «История и секреты портативного органа».

Фото: официальная группа фестиваля "Вконтакте"Фото: ВКонтакте

Иду за едой

Искусство не ваш конек? Навестите чайно-кулинарную зону, где в режиме нон-стоп будут готовить наборы шоколадных конфет, расписывать пряники, украшать капкейки и лепить из мастики. Все уроки пригодятся в праздничные дни: вам покажут, как красиво сервировать праздничный стол и предложат попробовать себя в роли бармена. Вас не только научат готовить и подавать коктейли, но и предложат продегустировать. Правда, только безалкогольные.

Фото: официальная группа фестиваля "Вконтакте"Фото: ВКонтакте

Слушать и худеть

На фестивале можно поработать не только руками, но и головой. 2 марта в 11:00 в конференц-зале вы сможете получить ответ на вечный вопрос «почему я не худею» и освоить психологию стройности, в 14:30 освоить спиральную гимнастику, а в 16:00 – танец мандалы. А 3 марта в 13:00вам помогут очистить голову на арт-медитации.

КОНКРЕТНО

Фестиваль пройдет с 1 по 3 марта с 10.00 до 19.00 в «Центре культуры и искусства на Соборной» (ул. Б.Московская, дом 33).

Цена входного билета: 100 рублей.