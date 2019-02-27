Ты постой, постой. Бесплатно в выходные

Парковочный вопрос, как когда-то квартирный, испортил немало россиян. Стоимость стоянки на платных площадках во Владимире обычно не кусается: 25-50 рублей за час, но если оставить машину на долгое время, суммы набегают приличные. Недавно власти региона приняли закон, который запрещает организацию платных стоянок у социальных учреждений, во дворах жилых домов, а также выделяет около 60 дней в году, когда платные стоянки становятся бесплатными. Это выходные и праздничные дни.

«Это не парковка, а открытый гараж»

Самые большие парковки на муниципальной земле во Владимире расположены на Вокзальной площади и на улице Спасской. Парковка у вокзала по воскресеньям уже была бесплатной.

- После вступления закона в силу мы приводим всё оборудование в соответствие с новым законодательством. Парковка на Вокзальной в воскресенье и праздничные дни будет работать бесплатно. Так, 23 и 24 февраля, выходные, стали полностью бесплатными парковочными днями, - сообщила Алла Плотникова, пресс-секретарь филиала компании «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.

Там, кто оплачивал недельную или более длительную парковку, затраты за лишний день компания обещает возместить.

А вот на стоянках на Спасской и Георгиевской улицах в минувшее воскресенье деньги по-прежнему взимали. Оказывается, это не парковка на арендованной муниципальной земле, а «гараж-стоянка открытого типа». Час стоянки здесь стоит 25 рублей, деньги принимает ООО «Паркинг». В мэрии пока затруднились пояснить, насколько формулировка про «гараж» спасает частника от потери части прибыли.

- Если земля, на которой расположена парковка, используется как парковка и находится в собственности города или государства, вне зависимости от условий аренды (под стоянку, благоустройство или еще что-то) в установленные дни услуга парковки оказывается бесплатно. Стоит привести договоры в соответствие с новым законом, - пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Что касается запрета платных парковок во дворах домов, похоже, здесь закон играет на опережение. Во Владимире мы пока нашли лишь один двор, стоянка в котором платная — 130 рублей в месяц. Так местные жители урегулировали дефицит парковочных мест: в нем на огороженной территории расположены частные гаражи, но некоторые владельцы просто ленились заезжать в них и парковались прямо во дворе. Дом находится в Коммунаре. Похоже, порядок в этом дворе теперь придется наводить другим способом.

Где точно можно встать?

Департамент транспорта готовится создать реестр парковок общего пользования. Это будет сайт с полным перечнем всех доступных стоянок вдоль дорог в нашей области. На нем можно будет посмотреть адрес парковки, число мест, условия стоянки, наличие охраны, данные владельцев. Данные о парковках должны предоставлять местные власти. С Владимиром пока проблема - в феврале прокуратура выяснила, что владимирская мэрия даже не начинала составлять такой перечень. «До настоящего времени администрацией города Владимира не разработан и не утвержден порядок формирования и ведения реестра данных парковок, не определен администратор, ответственный за его формирование и ведение», – сказано в сообщении прокуратуры.

КОНКРЕТНО

Когда муниципальные стоянки должны быть бесплатными

Все воскресенья;

1-6 января и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.