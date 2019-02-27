2019-02-26T16:42:26+03:00
Общество

Рядом с Центральным рынком появится очередной торговый центр

Сейчас владимирцы в соцсетях придумывают ему название
Валерия Рудометова
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Так будет выглядеть новый торговый центрТак будет выглядеть новый торговый центр
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Очередной торговый центр появится на улице Батурина к 2022 году. Сейчас в группе мэрии Владимира «Вконтакте» ему придумывают название. За лучшее полагается приз - портативная колонка. Пока одни владимирцы придумывают оригинальные имена: «Батуринский», «Парк-Центр» и «Облака», другие интересуются: зачем рядом с тремя рынками — Центральным, «Ополье» и «Славянским базаром» - ставят еще торговый центр? Продают-то везде одно и то же.

Но официальный представитель мэрии Александр Карпилович заверил, что ТЦ там нужен.

- В этом месте мы давно планировали навести порядок, потому что там, где сейчас строится общественно-торговый центр, в свое время была развернута уличная торговля. Территорию оградили забором, но, к сожалению, незаконные торговцы до сих пор стоят у этого забора. И бабушки сидят, торгуют с ящичков, хотя Центральный рынок им бесплатно может дать для этого место. Администрация Октябрьского района города Владимира и правоохранительные органы прилагают немалые усилия для того, чтобы незаконную торговлю свести на «нет». И вот на месте этого «шанхая» предполагается возведение торгового центра, где все будет цивилизованно, - отметил Александр Карпилович.

Разрешение на строительство общественно-торгового центра было выдано еще в 2017 году. Центр строит частный инвестор - ООО «Артель», земля там не муниципальная. Тем не менее, названием озаботилась именно мэрия.

- Опубликовать сообщение в социальных сетях от имени администрации города попросил застройщик — ООО «Артель» - для того, чтобы большое количество владимирцев поучаствовали в конкурсе. Призы там опять же от застройщика. Хорошо, если наши жители помогут ему выбрать достойное название, - сказал Александр Карпилович, подчеркивая, что новое здание не будет долгостроем. - Мы никакого отношения к застройщику не имеем. Он сам выкупил земельный участок, оформил разрешительную документацию, согласовал проект. И главное — не допустил долгостроя. Администрация города, которая вернула себе градостроительные полномочия, внимательно относится к любым застройщикам и следит, чтобы места, которые прилегают к центру, не обросли заборами и сваями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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