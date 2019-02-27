2019-02-26T16:31:44+03:00
Общество

Во Владимире открывается межрегиональная выставка-ярмарка «Мир женщины»

Она пройдет в Экспоцентре в 18-й раз
Вероника ПАНИНА
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Выставка "Мир женщина"Выставка "Мир женщина"Фото: Ольга МАКАРОВА
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В выставке-ярмарке примут участие 130 фирм и предприятий из 28 регионов России, Дагестана, Республики Коми, Беларуси, Армении и Азербайджана. 10 участников приедут на выставку впервые, в том числе – мастера изысканных ремесел из Дагестана и Армении.

Традиционно выставка приурочена к 8 марта, поэтому там можно будет выбрать оригинальные подарки для любимых женщин: украшения и сувениры, ювелирные изделия, подарочные наборы, косметику, изделия из меха, красивую одежду, товары для дома и «удобные мелочи». В большом выборе - уникальные изделия народных ремесел.

На выставке будет много продуктов - мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий, меда, напитков, которые в обычных магазинах не найдешь.

На интерактивных стендах милых дам научат красиво и необычно завязывать платки и палантины с помощью пряжки и изготавливать браслет из лент. Можно будет пройти сеанс массажа, отремонтировать зонт, обменять старое золото на новое, принять участие в презентации натуральной косметики из мухоморов, проверить свои ступни и подобрать ортопедические стельки.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Любители оригинальных вещей и продуктов тоже не уйдут с пустыми руками – их ждут соляные грелки, изделия из шерсти яка, профессиональные специи, кофе из желудей и варенье из шишек, а также другие экологичные товары.

Еще одна изюминка нынешней выставки – участие в ней владимирского художника В.Пешкина, который проведет мастер-классы и поднимет настроение посетителей шаржами.

В прошлом году выставку «Мир женщины» посетили больше 15000 человек. Организатор мероприятия - Торгово-промышленная палата Владимирской области.

Выставка будет проходить в Экспоцентре на улице Батурина с 28 февраля по 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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