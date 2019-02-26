Пора валить? Почему молодежь уезжает из Владимира

К 23 февраля Владимирстат опубликовал любопытную статистику, посвященную сильной половине жителей Владимира. Согласно этим данным, за 2018 год владимирскую область покинуло 9200 тысячи мужчин старше 14 лет — это на 300 больше, чем в прошлом году. В основном уезжали мужчины от 20 до 49 лет — 6100 человек. Сами они говорят, что едут «в поисках лучшей доли", а также по семейным обстоятельствам. Но действительно ли это единственные причины, по которым мужчины покидают Владимирскую область? Да и женщины тоже уезжают, хотя и в меньшем количестве - в основном за мужьями и любимыми.

Мы попытались разобраться, в чем причина «внутренней эмиграции».

1. Безработица

15 февраля во Владимире прошло ежегодное совещание о реализации мероприятий содействия занятости населения. На нем руководитель владимирского Центра занятости населения Алексей Донсков рассказал, что в 2018 году к ним обратились около 13 000 жителей города, на 1 января количество безработных владимирцев составило 1727 человек. В городе трудно найти работу по своей специальности или предпочтениям. К примеру, на момент написания статьи во Владимире нет ни одной вакансии журналиста/корреспондента или фотографа.

2. Зарплаты

Зарплата во Владимире всегда оставляла желать лучшего, особенно если сравнивать с Москвой, в которую и уезжают большинство горожан. Тем более, что ехать-то совсем чуть-чуть. В то время, как во Владимире средняя зарплата составляет примерно 30 тысяч рублей, в Москве на аналогичных должностях - от 80 тысяч рублей. Причем это зарплаты не суперквалифицированных специалистов, а, например, сотрудников салонов сотовой связи. Так что даже с учетом съемного жилья (а снимают обычно квартиру на 2-3 человека) свободных денег остается больше.

По уровню средней зарплаты среди регионов ЦФО Владимирская область попала на 9-е место, но даже это можно считать успехом, год назад у нас было 12-е место.

3. Образование

Необходимость в хорошем образовании - главная причина отъезда молодежи, причем и вчерашний школьников, и уже студентов. Основной вуз Владимирской области - ВлГУ - постепенно сокращает набор на технические и естественно-научные специальности, да и для гуманитариев бюджетных мест становится все меньше. А, например, медицинского вуза у нас вообще нет.

Вопрос о качестве образования тоже возникает - программы обучения меняются так, что «очных» занятий - лекций и семинаров - становится все меньше, а большая часть материала отводится для «самостоятельного изучения». Далеко не каждый студент способен грызть гранит науки сам по себе, поэтому каждый второй школьник мечтает хорошо сдать ЕГЭ и уехать учиться в Москву, Питер или хотя бы Нижний Новгород. По статистике, которую ведут в школах, около 30% выпускников уезжают поступать в вузы других городов.

5. Развлечения

За последние несколько лет на каждой улице появилось по 2-3 супермаркета, магазин пенных напитков, парикмахерская и небольшое кафе-закусочная. Но этих развлечений, видимо, для молодежи мало. Большинство горожан жалуются на то, что кроме единственной пешеходной улицы в городе попросту негде отдохнуть и погулять. С активным отдыхом тоже не очень: нет ни одного бассейна, куда можно прийти и просто поплавать, нет в черте города места для катания на горных лыжах или тюбинге, даже боулинга в городе всего два, и туда надо занимать очередь за неделю. Практически нет интересных лекций и концертов, исключительно редко приезжают серьезные выставки. Даже полноценного спортбара, где организуют специальные показы и мероприятия, нет!

6. Отсутствие перспектив

Молодежь уверена, что действительно успешным и известным кем-то во Владимире не стать. Будь то талантливый футболист, певец или актер, он непременно поедет покорять столицу, потому что оставшись во Владимире, велика вероятность так всю жизнь и провести тут, не сыскав славы и богатств. Из последних уехал, например, Михаил Лысов — ныне футболист московского ФК «Локомотив», которого многие тут помнят, как Мишку с дворовой коробки. Результат налицо: Михаил — чемпион России по футболу.

Как вы считаете, что можно сделать, чтобы удержать молодежь во Владимире? Обсудим.