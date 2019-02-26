2019-02-25T18:12:55+03:00
Общество

Грачи прилетели! Через месяц растает снег

Здоровенные черные птицы появились во Владимире на две недели раньше положенного
Валерия Рудометова
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ГрачГрачФото: Алексей ФОКИН
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Пару дней назад сидящего на дереве грача заметил житель Вязников: ему удалось сфотографировать вестника тепла прямо из своего окна. А 24 февраля грача увидел во Владимире, на остановке «Красноармейская», специалист выставочного отдела ВСМЗ Денис Дуденков. Как сотрудник музея природы, прекрасно разбирающийся в таких вещах, Денис Дуденков отметил, что это очень рано - обычно грачи прилетают в середине марта.

По народным приметам, снег должен полностью растаять через месяц после прилета грачей. Но вот год будет неурожайным, «голодным».

- Массовое появление грачей обычно приходится на 12-17 марта, самое раннее — 7 марта и самое позднее, когда весна совсем холодная, — 5 апреля, - рассказал Денис Дуденков. - Далеко зимовать грачи не улетают. Могут выбрать юг, а отдельные особи могут и остаться в крупном городе: питаться на помойках и железных дорогах. Массового прилета этих птиц я пока не наблюдал. Но интересно было проследить и за одним грачом, которого я увидел на остановке «Красноармейская». Он хрипло каркал, приседал, открывал веер хвоста — это гнездовое поведение, так они должны вести себя, сидя в гнездах. Не могу точно сказать, перелетный ли был грач или же он зимовал здесь. Посмотрим, может, за ним подтянутся еще стаи в ближайшие дни.

И это уже будет говорить о раннем начале весны. В прошлом году в наш регион вестники тепла прилетали в середине марта.

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ...

О чем говорит ранний прилет грачей

Грачей на Руси всегда ждали на Герасима Грачевника, то есть 17 марта. Считается, что именно с этого дня птицы начинают возвращаться в гнезда. Если птицы вернулись позднее – будет теплая весна, а по осени богатый урожай. Также наши предки верили, что большое значение имеет и поведение этих птиц. Так, если возвратившиеся грачи спешат занять свои старые гнезда, погода будет сухой и теплой. А плохая погода наступит после тревожного поведения грачей.

И еще примета — если грачи не спешат с обновлением гнезд, то это дурной знак: вероятно, заморозки продержатся весьма продолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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