2019-02-25T18:10:04+03:00
Общество

Во Владимире открылся туристский визит-центр

Он должен каким-то образом сделать регион лидером в России по части туризма
Артем Бендрик
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Визит-центр Туристского информационного центра Владимирской областиВизит-центр Туристского информационного центра Владимирской областиФото: Артем Бендрик
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25 февраля в Торговых рядах торжественно открылся визит-центр Туристского информационного центра Владимирской области. Там все желающие смогут подробно узнать о культурно-историческом наследии Владимирской области, местных достопримечательностях и событиях, а также экскурсионных программах и туристических маршрутах. Благодаря этому туристам будет легче ориентироваться на древней владимирской земле.

- В ближайшие 3-4 месяца, я надеюсь, что тут сделают такой «домик» для туристов нашего региона. Слава богу, что уже сейчас есть помещение, чтобы люди могли начать туристическое движение из центра Владимира по всем маршрутам нашей области, - заявил заместитель губернатора Максим Брусенцов.

По сути, это привычный всем, кто путешествует по Европе, «tourist information». При входе всех туристов будут встречать девушки за стойкой информации, которые с радостью ответят на любые вопросы о городах области или проводимых экскурсий. Если вдруг что-то все равно непонятно, то в основном зале центра расположено несколько стендов, где можно на планшете посмотреть красивую презентацию. В другой части зала располагается сувенирная лавка с изделиями лучших владимирских мастеров, правда пока ничего купить там нельзя.

По словам Максима Брусенцова, открытие туристского центра поможет развивать не только туризм, но и регион в целом. По итогам 2018 года Владимирскую область посетило около 5 миллионов туристов. При этом регион занял 5 место среди 85 регионов страны, но в администрации считают, что это не предел.

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- Основная задача — разработка качественных, взвешенных маршрутов, в том числе и для выходного дня. По статистике, на одного туриста приходится 6 людей, приехавших на экскурсию, соответственно мы должны предлагать им больше как мероприятий, так и всего остального. Человек, проведший 1 день в области, может оставить тут денег больше, чем человек живущий тут всю жизнь. При системном подходе мы можем достигать больших результатов, может быть в конечном итоге мы сможем занять лидирующее место в России в плане туризма, - сказал председатель комитета по туризму областной администрации Игорь Каверзин.

КОНКРЕТНО

Любая информация, в том числе программы пребывания и туристические маршруты, бесплатно предоставляются в новом туристском визит-центре по адресу Большая Московская, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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