В Суздале прошли четвертые ежегодные гонки на собачьих упряжках

170 двуногих участников и минимум вдвое больше ездовых собак прибыли в Суздаль из Московской, Ярославской, Нижегородской, Тверской областей.

В основном в гонках участвовали сибирские хаски. Но и аляскинских (алеутских) маламутов было немало. Спрашиваем у хозяйки двух огромных ласковых алеутов, как их зовут. А в ответ: «Бусинки»… На бусинок эти маламуты были похожи лишь характером. Были и самоеды – сливающиеся со снегом пушистые красавцы, похожие на очень переросших шпицев, и метисы, и другие породы, выступающие в категории «Open» (может бежать любая собака, хоть ризеншнауцер). Например, были замечены доберман и немецкая овчарка.

Маламуты радуются теплой погодеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Вдали от старта собаки ведут себя спокойно. Гуляют возле тополей с каюрами, балдеют в багажниках джипов или сидят в салонах, мысленно готовясь втопить когти в укатанный снег. Москвичка Ирина участвует в гонках с хаски Майей.

- Это не первая наша гонка. В прошлом году мы с Майей взяли серебро на всероссийских гонках на собачьих упряжках в номинации «скейтбординг». Майя у меня совсем молоденькая, ей 2 года, занимается с годовалого возраста, раньше нельзя. Нагрузки велики.

Ира и хаски МайяФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- Правда, что хаски – хитрюги?

- Это точно! Умные и хитрые. Если им что-то надо – отожмут все что угодно, если проморгать момент и не дать понять, что тут ничего не светит.

Перед стартом картинка совсем иная. Чем ближе в стартовой черте, тем сильнее играет кровь в собачках. Лай, вой… Многие хаски конкурирующих «фирм» устраивают между собой «Face to face» (лицом к лицу), как это делают профессиональные боксеры перед поединком.

Традиционно гонщики на собачьих упряжках соревновались в двух дисциплинах. Сначала зрителям показали скиджоринг: спортсмен-каюр стоит на лыжах и его тянут одна или две собаки. Средняя скорость прохождения трассы в этой дисциплине 25-30 км/ч. Затем один за другим стартовали каюры, стоящие на полозьях саней (это нарты, спортивные сани весом 12 кг) и их тянут собачьи упряжки, в которых 2, 4 или 6 собак. Средняя скорость, например, у экипажей-шестерок – 30-35 км/ч. Но на старте рвут с места, как «бугатти» на «Формуле-1», только снежная пыль столбом. Протяженность дистанции, проторенной снегоходами – 5 километров.

Старты собачьей шестеркиФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Ездовые собаки, кстати, очень мирные и дружелюбные. После финиша всех участников зрители гладили и обнимали к взаимному удовольствию.

Собаки в СуздалеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ