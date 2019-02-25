Поликлинику «Автоприбора" могут выселить из здания в Добром

Небольшая поликлиника завода "Автоприбор" на улице Добросельской уже давно живет своей жизнью. С 2005 года она не принадлежит предприятию, здание на Добросельской (официальный адрес на Погодина) отошло мэрии. Чтобы существовать в своем "историческом" помещении, поликлинике приходится платить аренду. Но в последнее время с финансами у больницы туговато, накопилось немало долгов. В конце концов администрация города устала ждать и решила судиться с поликлиникой, поставив вопрос о выселении больницы.

На заседании комитета по градостроительству и архитектуре владимирского горсовета специалист управления земельными ресурсами администрации города Владимира Елена Кандаурова сообщила, что долг больницы перед городом составляет уже 5,2 миллиона рублей. Больше поликлиники «Автоприбора" за аренду здания не должен никто. Мэрия пытается получить деньги с больницы через суд, но заседания раз за разом откладываются из-за регулярно заявляемого намерения арендатора погасить долги мирным путем.

- Вроде у них есть настрой погасить эту задолженость, - говорит Елена Кандаурова, - Но поступлений пока нет. Они говорят, что тяжеловато им выжить в современных условиях.

Если долг не будет погашен, то поликлинику рано или поздно выселят, а здание, скорее всего, продадут на торгах или сдадут в аренду какой-нибудь фирме.

Всего же разные арендаторы должны мэрии 35,5 миллиона рублей, 8,5 миллионов рублей из них - пени. В прошлом году через суды получилось взыскать 22 миллиона рублей.

Активная работа по взысканию долгов и платежей в последнее время стала визитной карточкой мэрии. В частности, недавно МУП "Владимирводоканал" отказался от услуг ЕРИЦ из-за недостачи 140 миллионов рублей. Официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович назвал эту сумму очень большой для города.