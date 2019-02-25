Новостройки во Владимире подорожают к лету

С 1 июля долевого строительства во Владимирской области, как и во всей России, больше не будет. Ситуация, когда застройщик продает квартиры гражданам еще на этапе котлована, станет невозможной.

По принятому в конце прошлого года закону все строительные компании будут обязаны работать через механизм счетов «эскроу». Это означает, что деньги, которые раньше граждане несли напрямую застройщику, будут зачисляться на специальные банковские счета и храниться там до завершения строительства дома. Застройщики смогут их получить только после передачи квартир покупателям.

Новые правила в идеале должны снизить риски приобретения жилья на стадии строительства: даже если застройщик обанкротится и не достроит дом, людям возвратят деньги.

Но возникает резонный вопрос: а на что же будут строиться многоэтажки? Ответ тоже прописан законодателями – за счёт банковских кредитов.

Строить будут быстрее, но дороже?

Сейчас новостройки привлекают покупателей тем, что обходится такое жилье дешевле готовых квартир на 20 - 30%. Что станет со стоимостью квадратного метра в данной ситуации, пока неизвестно. Во всяком случае, никто из застройщиков на сегодняшний день пока не делает никаких официальных прогнозов. Многие эксперты утверждают, что квартиры все-таки подорожают. Ведь застройщики вынуждены будут привлекать деньги под банковские проценты, а не пользоваться бесплатными деньгами дольщиков. Впрочем, у реальных участников рынка есть и оптимистичные прогнозы.

- С проектным финансированием застройщик уйдет от зависимости от продаж и сможет увеличить скорость строительства, потому что все будет зависеть от финансирования банком. А если вырастет скорость строительства, то люди охотнее будут покупать, вносить деньги на эскроу-счета - у них прибавится уверенности в том, что их дом построят вовремя. Соответственно, у застройщика стоимость заемных средств будет уменьшаться по мере пополнения эскроу-счета, и все будут довольны. После 1 июля в связи с введением новых правил постепенно исчезнут проекты строительства больших жилых комплексов. Не каждый банк сможет или захочет финансировать проект ценой в миллиард. А вот 100-150 млн рублей - другое дело. Такое жилье легче построить, продать и вернуть деньги, - считает директор строительной компании «Игротэк» Алексей Андреев.

Чтобы никто не пострадал

20 февраля во ВлГУ состоялось заседание президиума объединения «Союз строителей Владимирской области». Эксперты обсудили, что ждет строительную отрасль региона в связи с принятыми изменениями в 214-ФЗ.

Главным вопросом повестки дня стал порядок взаимодействия застройщиков с банками.

Врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов напомнил, что всем застройщикам уже сейчас необходимо пройти по банковской методике путь получения кредита по проектному финансированию. Чиновник считает, что таким образом можно понять, смогут ли владимирские строительные компании рассчитывать на счета эскроу.

В ближайшее время застройщики получат запросы относительно их объектов строительства: по стадии готовности, по судьбе объекта в случае неполучения финансирования.

Кто в группе риска?

На сегодняшний день во Владимирской области 59 застройщиков строят 151 объект общей площадью 1,2 млн кв. метров. Чиновники обладминистрации не исключают, что не все региональные застройщики смогут вписаться в новые условия изменившихся правил жилищного строительства.

Эту ситуацию отражают цифры: 30% реализуемых проектов строятся с неоднократным переносом срока ввода объекта в эксплуатацию. В подвешенной ситуации остаются граждане, которые вложили деньги в еще не построенное жилье. В отношении таких объектов заключено 2012 договоров долевого участия.

Специалисты администрации региона провели опрос среди региональных застройщиков, насколько они готовы к работе в новых условиях. По его результатам еще в ноябре 2018 года в Минстрой России отправили предложения, каким образом можно сформировать критерии оценки уже строящихся объектов, чтобы была возможность достроить их по прежней схеме финансирования.

- Вместе с тем, Минстроем России разрабатывается программа, которая позволит застройщикам, лишённым проектного финансирования со стороны банков, получить необходимые средства для завершения их проектов. Президентом России дано поручение Правительству создать с участием АО «ДОМ.РФ» специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов со сроком исполнения поручения до середины апреля 2019 года, так как главной задачей на сегодняшний день является необходимость не только сохранить, но и нарастить объёмы строительства жилья, - говорится в пояснениях, представленных нашей газете департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Ударная стройка - по заказу

Владимирская область в рамках реализации федерального проекта «Жильё» должна в этом году сдать объекты в объёме 772 000 кв. м. Чтобы достичь этих показателей, необходимо смягчить влияние изменений на строительную отрасль региона и нарастить темпы строительства, - считают в администрации региона.

- На территории региона при решении острых социально-значимых вопросов, а также, не дожидаясь безусловного перехода на новые правила финансирования с июля 2019 года, ООО «ВТУС» и ООО «СК Континент» уже заключили соответствующие договоры для строительства многоквартирных жилых домов на земельных участках, которые им были предоставлены в целях решения проблем обманутых дольщиков. Учитывая, что реализация данных проектов приходится на период становления новой модели проектного финансирования, денежные средства граждан будут привлекаться на счета эскроу, - говорится в официальном комментарии департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

КОНКРЕТНО

Первые дома по новой схеме финансирования построят во Владимире - в 10 квартале микрорайона Юрьевец.

На открытие эскроу-счетов, по данным отделения Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, уполномочены 60 банков.

На сегодняшний день о желании работать со строительными компаниями Владимирской области заявили четыре банка: «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», а также созданный государством на основе «Российского капитала» банк «Дом.РФ».

Эскроу-счет (от английского escrow - депонирование): служит для временного хранения денег, которые должны быть выплачены после выполнения обязательств по сделке.