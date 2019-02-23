2019-02-22T17:19:38+03:00
Общество

В Суздале в выходные можно будет стрелять из лука и метать ножи

23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Суздале пройдет интерактивный «День ратных наук»
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Мастера научат стрелять из лукаМастера научат стрелять из лукаФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Меряться ратными доблестями в Суздале - более чем логично. Это сейчас этот город - туристическая жемчужина, а согласно истории вообще и истории Суздаля в частности, этот город не выходил из локальных войн с XI века по ХVII! Примерить на себя роль древнерусского ратника и побольше узнать о старинных оружейных технологиях можно будет 23 февраля на территории комплекса «Пушкарская слобода» с 13.00 до 16.00.

И даже из ружья! Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

И даже из ружья!Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

На нескольких интерактивных площадках комплекса гостям города и местным жителям будут рассказывать о событиях Древней Руси, о тонкостях тактик и стратегий, демонстрировать оружие тех времен. Главное, что любой желающий может на какое-то время стать настоящим ратником. Как? Очень просто: будут стрельба из лука и метание ножей. На соседней площадке можно будет почеканить монеты, в фотозоне – сфотографироваться в костюмах, стилизованных под старинные русски. Все это бесплатно, равно как и вход на территорию «Пушкарской слободы».

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

С 8.30 до 10.30 в ресторане «На Пинаихе» (это рядом) пойдет дегустация кофе Z-prof. Бариста и нальет, и расскажет о секретах этого кофе. А с 20.00 до 22.00 в ресторанах «Улей» и «Пушкарь» - живая этно-музыка ансамбля «Березовские гусляры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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